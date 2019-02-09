Кемеровчанки просят не закрывать роддом в Кировском районе

СЕГОДНЯ 08:22 2019-02-09T08:52:29+03:00

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Кемеровчанки создали петицию, в которой обращаются к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву с просьбой не закрывать родильный дом №3, который находится в Кировском районе города.

Горожане уверены: в Кировском районе должен быть свой роддом, ведь если он закроется, у женщин не будет возможности в любой момент быстро доехать до других медучреждений, которые располагаются на другом берегу Томи. А это приведет к увеличению смертности рожениц и детей, а также увеличит количество детей с инвалидностью.

- Мы не хотим умереть в «пробке» или приехать в роддом с уже мертвым ребенком! Мы хотим жить и чтобы наши дети тоже жили и прославляли Кузбасс в дальнейшем! – заявляют авторы петиции.

Создатели петиции делают акцент на то, что в роддоме нет отдельного реанимационного отделения, однако имеются палаты, оборудованные всем необходимым для спасения как новорожденных, так и их матерей. Именно благодаря этому – по словам авторов петиции – в роддоме нулевая смертность. Также женщины опасаются, что оставшихся родильных домов попросту не хватит на всех, и рождение нового человека будет происходить не в комфортных условиях, а в суматохе и спешке, а это, в свою очередь, может отразиться на здоровье новорожденных.

- Уважаемый Сергей Евгеньевич, убедительно просим Вас вмешаться в данную ситуацию и не допустить закрытия родильного дома № 3 в Кировском районе города Кемерово! – просят авторы петиции. - В противном случае мы, беременные женщины, пойдем на митинги и пикеты!

ИСТОЧНИК KP.RU