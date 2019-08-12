«Горела как свечка»: в Новокузнецке подожгли 5-летнюю девочку-инвалида

5-летняя новокузнечанка пострадала от рук своих подруг. Одна из них подожгла платье ребенка зажигалкой. Сейчас девочка находится в реанимации.

Мама 5-летней девочки вот уже пять дней не находит себе места: ее дочка находится в реанимации. Женщина живет надеждой на лучшее, но пока врачи дают очень осторожные прогнозы. А началась эта история почти неделю назад – 7 августа. Людмила Пипа, мама девочки, рассказала, что в тот день дочка пообедала и с улыбкой сказала:

- Мама, подружки зовут гулять, я пойду! – и убежала на улицу.

В частном секторе все друг друга знают, да и девчонки, несмотря на разницу в возрасте, давно играют вместе. Самую младшую старались не обижать: у нее с детства больное сердце, нельзя волноваться. Об этой особенности, об инвалидности и поездках семьи в областной кардиоцентр, знали все вокруг, оберегали малышку. А мама все ждала, когда девочка немного окрепнет: только в этом случае можно было бы думать об операции. В тот день, 7 августа, она со спокойной душой отпустила дочку гулять. Знала: не обидят.

Прошло совсем немного времени, когда младший из сыновей услышал детский плач. Он выбежал на улицу и обомлел: к калитке шла и горела его сестренка. Мальчишка подбежал к ней и стал срывать то, что осталось от платьица, тушить волосы. В считанные секунды рядом оказалась мама, а отец вызвал скорую помощь.

Сегодня, говоря о том, что случилось, Людмила выдвигает свою версию. Накануне трагедии девочка рассказала маме двух сестер-подружек о том, что одна из них курит. И тогда подружки решили ей отомстить. Буквально в нескольких метрах от дома подожгли пышное платье с воланами зажигалкой. Легкая ткань тут же загорелась, огонь перекинулся на длинные волосы… Горели даже носочки! А девочка не могла даже кричать – лишь плакала.

- Когда я ее увидела, она горела как свечка. Все повторяла «мама, прости», наверное, боялась, что заругаю за платье, - плачет Людмила. – Дочка сильнее всего обгорела сзади. Сейчас она в больнице, ей лекарства ставят, и она все время спит… А с теми девочками дочка все лето гуляла, они играли, не ссорились. Я даже не предполагала, что такое может случиться…

Фото сделано до трагедии. А сейчас девочка находится в больниые в очень тяжелом состоянии. ФОТО: из архива Анны Кретовой.

В Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области прокомментировали случившееся.

- 7 августа 5-летняя девочка поступила в больницу с термическими ожогами. По предварительным данным, потерпевшая с двумя подругами гуляла на улице недалеко от своего дома. Вместе с 11-летней девочкой она, держась за руки, стала кружиться. 9-летняя подруга стояла рядом с ними и баловалась зажигалкой. Внезапно платье на самой младшей из детей загорелось, подруги испугались и убежали домой. Потерпевшая добралась до калитки, плачущую сестру в окно увидел брат и сообщил отцу. Мужчина занес дочь домой и вызвал «скорую помощь», - сообщает пресс-служба регионального Следкома. – Это неумышленное преступление.

Сейчас ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь и борются за жизнь ребенка.