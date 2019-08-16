Научили классике: в Кемерове открылась Летняя школа московской консерватории имени Чайковского

Классическая музыка - это то, что всегда будет актуально, особенно в стране, которая имеет настолько богатое культурное наследие. Так считает Андрей Жаворонков, преподаватель по специальности "Фортепиано" Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского (ЦМШ).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/726367" frameborder="0"></iframe> Юные кемеровские музыканты взяли первые уроки у преподавателей из Москвы.Видео: Яна ПОПОВА.

В пятницу, 16 августа, на базе Кемеровской школы искусств открылась Летняя творческая школа со столичными педагогами. Она стала стартом для сотрудничества. Московские преподаватели посетили Кемерово, чтобы передать свои знания начинающим музыкантам, послушать их и заложить фундамент для дальнейшего развития филиала.

Для собравшихся, среди которых ученики, преподаватели и вольные слушатели, прошли два вводных открытых занятия. Их провели Мария Орлова, преподаватель теории музыки Центральной музыкальной школы, и Андрей Жаворонков.

Видеть блеск в глазах учителя...

Дети, как и в обычной школе, сели за парты, ровно выпрямив спины. Перед ними - нотные тетради и карандаши. Сольфеджио непростой предмет, но именно с него начинается обучение музыке. Это как геометрия для строителя или биология для врача - основа всего.

Позади - преподаватели музыкальных школ или колледжей, родители, а также опытные музыканты, которые хотят научиться новому. Все на равных. И все с особым вниманием следят за тем, что говорит Мария Орлова - именно она в течение недели будет передавать свои знания в области теории музыки.

Занятия будут проходить каждый день с 16 по 25 августа, а итогом станет выпускной концерт с лучшими учениками Фото: Яна ПОПОВА

- Очень важно иметь телесный контакт с учениками: чтобы они вживую видели, как ты играешь, как ты объясняешь и даже видели блеск в глазах того, кто будет их учить. Поэтому я и приехала сюда сама, - говорит Мария Орлова.

Мария проводит для детей музыкальный диктант. Она исполняет на фортепиано короткие музыкальные отрезки и просит слушателей определить, что именно она сыграла. Ученики стыдливо и смущенно называет услышанное. Иногда получается, иногда нет. Преподаватель улыбается и подбадривает учеников. Говорит, что с этой целью она и приехала - заполнить пробелы в знаниях.

...и, не стесняясь, задавать вопросы

- Убедительная просьба, если вам что-то непонятно - узнавайте, интересуйтесь, спрашивайте, - так свой мастер-класс начал Андрей Жаворонков. После он оглядел зал и пригласил одного из учеников к инструменту.

Мальчик, захватив с собой ноты, подошел к роялю. Первые секунды - самые волнительные, особенно когда на тебя направлен взгляд уважаемого педагога. Не каждому взрослому удастся справиться с волнением. Вдох, выдох. Настроился. Поехали!

Московский педагог Андрей Жаворонков слушает юного музыканта из Кемерова Фото: Яна ПОПОВА

Маленькие пальчики быстро запрыгали по черно-белым клавишам. От волнения слегка торопливо и по-детски неуклюже, однако от этого музыка, которая исходила от инструмента, была не менее красива и очаровательна.

Андрей Жаворонков слушал, прикрыв глаза. Все вокруг затаили дыхание. Когда мальчик закончил играть, преподаватель объяснил, какие ошибки были совершены. И тут же попросил исправить.

Стеснение, присутствующее в атмосфере классов в первые минуты, исчезло. Дети более охотно стали общаться с преподавателями, открылись, начали задавать больше вопросов. И это были лишь первые мастер-классы.

Занятия будут проходить каждый день с 16 по 25 августа. В программе - цикл уроков по сольфеджио и специальностям: скрипке, флейте и фортепиано. Мастер-классы может посетить любой желающий.

Итогом недельного обучения станется круглый стол, где обсудят перспективу развития кемеровского филиала Центральной музыкальной школы и отметят талантливых юных исполнителей. Завершится Летняя школа большим музыкальным концертом, на котором выступят лучшие ученики.