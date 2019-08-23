Кемеровская «Миссис Россия-2019»: в Китай я привезу целый чемодан российских сувениров

Ксения Кривко – «Миссис Россия-2019. Global», коренная кемеровчанка и мама четырех сыновей. Она обладает уникальным правом представлять Россию на мировом конкурсе «Миссис Земной Шар-2019». Уже этой осенью, 27 ноября, Ксения отправится в китайский город Шэньчжэнь, чтобы побороться за титул самой красивой мамы планеты.

Две «Миссис Россия-2019: кто настоящая?

После подведения итогов конкурса «Миссис Россия-2019» в Интернете разгорелся скандал: пользователи сети обрушили вал критических замечаний на одну из победительниц конкурса Екатерину Нишанову. Комментаторам не понравилась внешность девушки. Они посчитали, что губы, нос, скулы признанной красавицы скорректированы при помощи косметологических процедур. Именно поэтому девушка не достойна полученного звания и не может представлять Россия на мировой арене.

Однако в этом году организаторы конкурса подготовили сюрприз. Победительницами стали две девушки. Одна из них, Екатерина Нишанова, будет участвовать в благотворительных проектах, акциях и мероприятиях, организованных фондом «Планета женщин». Другая, Ксения Кривко, отправиться в Китай, чтобы побороться за звание «Миссис Земной Шар-2019». Из-за нововведения и возникли разногласия.

Две победительницы конкурса "Миссиис Россия - 2019" Екатерина Нишанова и Ксения Кривко Фото: krivko_ksenia / Instagram

«Мы победительницы одного конкурса. Мы обе МИССИС РОССИЯ 2019 – у нас равнозначные титулы и ДВЕ главных короны, ДВА первых места. Каждая из нас занимает свое место по праву и несет свою миссию для фонда «Планета женщин», – пишет на своей странице в Инстаграме Екатерина Нишанова.

Теперь кемеровчанка Ксения Кривко готовится к самому масштабному конкурсу красоты среди мам. Она отправиться в Китай, чтобы, как говорит сама Ксения, прославлять семейные ценности и материнство.

Подготовка полным ходом: собрать чемодан и выучить китайский

Конкурс «Миссис Земной Шар-2019» пройдет в декабре. Однако готовиться Ксения начала уже сейчас. Один из пунктов – создание гардероба. Для того чтобы выглядеть сногсшибательно, девушке потребуется ни один чемодан вещей.

Вместе с нарядными платьями и косметикой, девушка положит в багаж сувениры, олицетворяющие Россию и Кузбасс. Каждая участница конкурса – а их более восьмидесяти – получит от кемеровчанки маленький подарок.

Вместе с тем, девушка уже разрабатывает видеоприветствия на разных языках. Ксения полиглот. Она знает четыре языка: английский, французский, испанский и итальянский. Поэтому изучение китайского – один из этапов подготовки к мировому конкурсу.

– Я очень люблю изучать языки. Когда общалась с иностранными гостями конкурса «Миссис Россия-2019», я старалась говорить на их родном языке. Теперь в планах изучить китайский. Конечно, за три месяца я не смогу освоить даже базовый уровень, однако выучить несколько фраз для повседневного общения и приветствия я теперь обязанная, – уточняет Ксения.

Также участница продумывает национальный костюм и готовит творческий конкурс, который отразит культурные особенности России.

Ксения - мама четверых сыновей Фото: krivko_ksenia / Instagram

Быть стройной мамой четырех детей – как?

У Ксении четверо детей – четверо мальчишек. Самому старшему – 10 лет, а младшему – 2 года. Но девушка всегда старалась уделять особое внимание своему внешнему виду. По ее слова, мама должна выглядеть хорошо.

– На своем примере я хочу показать молодым мамам, что можно оставаться стройной при любых обстоятельствах. После каждого ребенка я набирала около 25 килограмм. Чтобы быть в форме, я занимаюсь три раза в неделю в спортзале силовыми тренировка, йогой. Год назад отказалась от красного мяса. Теперь ем только рыбу и морепродукты, – делится Ксения.

Ксения призналась, что, возможно, в будущем она собирается родить еще одного ребенка. По ее словам, девушку дети наполняет внутренней энергией и позволяют расцвести как женщине.

– Мы никогда не планировали детей. Они приходили того, когда богу угодно. Каждый из них желанный и любимый. Если ребеночек появится, то мы будем рожать. Однако планы на этот счет не строим, – отмечает девушка.

И времени у Ксении в ближайшее время не будет. После того, отправит своих старших сыновей в школу, она отправится в Москву, где пройдут основные подготовительные мероприятия.