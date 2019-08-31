Спасенный в кузбасском лесу 70-летний грибник и его 9-летний внук рассказали, как они заблудились и что делали, пока велась поисковая операция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/729196" frameborder="0"></iframe> «Такой парадокс случился»: 70-летний кузбассовец рассказал, как вместе с внуком потерялся в тайге.ВИДЕО: "Правоохранительный порта Кузбасса"

28 августа в районе поселка Ортон ушли в лес за грибами 70-летний мужчина и его 9-летний внук. Они добирались до места на машине, потом оставили автомобиль и зашли в лес. Обратно найти дорогу опытный грибник не смог.

- В том-то и дело, что не в первый раз пошли. Я всегда говорил: ну как можно зная местность и все это дело заблудиться? – недоумевает пожилой мужчина и разводит руками. – Ну вот, со мной такой парадокс случился.

Проведший больше двух суток в лесу грибник не терял самообладания. Хорошо зная местность и умея ориентироваться на ней, мужчина пытался самостоятельно найти путь обратно. А ночью, чтобы не замерзнуть, они вместе с внуком жгли костры. В конце концов, мужчину и его внука нашли. В поисковой операции участвовало около 300 человек – сотрудники полиции, Росгвардии, волонтеры, следователи, местные жители.

- Еще думать буду, почему так случилось, - разводя руками, заметил мужчина.

Напомним, ЧП произошло 28 августа: в то утро мужчина вместе с внуком отправились на автомобиле в сторону поселка Ортон. А потом, увлеченные сбором грибов, они оба заблудили. На следующий день обеспокоенная мать мальчика сообщила в полицию, что ее отец и сын не выходят на связь. Сразу же была организована спасательная операция, которая продолжалась до тех пор, пока утром 30 августа грибников не нашли.