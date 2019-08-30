СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-30T10:20:05+03:00

Поиски пропавшего в лесу пенсионера и его внука прекращены в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

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В Кузбассе прекращены поиски 70-летнего кузбассовца и его 9-летнего внука. Утром 28 августа они уехали на автомобили в район поселка Ортон за грибами, а потом перестали выходить на связь.

О прекращении поисков сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Поиск пропавших начался сразу после того, как дочь пропавшего мужчины сообщила о ЧП. На место сразу выдвинулись сотрудники полиции, кинологи с собаками и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Вскоре им удалось обнаружить автомобиль, на котором приехали мужчина с ребенком, однако самих их рядом не оказалось. Поиски продолжались всю ночь и в первой половине дня пятницы, 30 августа. Более 200 сотрудников полиции из разных городов, волонтеры, бойцы Росгвардии, сотрудники МЧС прочесывали тайгу. Деда и внука нашли в 15 километрах от поляны, где они оставили автомобиль.

- Жизни и здоровью пенсионера и его внука ничего не угрожает. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках.

Полицейские обращают внимание кузбассовцев, что соблюдение правил безопасного поведения в лесу поможет не заблудиться и сохранить жизнь:

- Возьмите с собой спички, мобильный телефон и дополнительную аккумуляторную батарею, компас либо навигатор, фонарик и медикаменты для оказания первой доврачебной помощи, а также небольшой запас пищи.

- Предупредите близких о приблизительном маршруте и во время прогулки периодически сообщайте о своем местонахождении. Если вы заблудились, то как можно скорее наберите телефоны экстренных служб и ждите дальнейших инструкций специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU