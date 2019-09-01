«Средний сын пошел бы в первый класс»: потерявший в «Зимней вишне» семью Игорь Востриков вспомнил о родных

Известный уже не только в Кемерове, но, пожалуй, по все стране Игорь Востриков опубликовал в своем Instaram пост в преддверии Дня знаний.

-Всем привет, сегодня первое сентября, и мой средний сын должен был пойти в первый класс, а дочь - в третий, - написал он. - Я никогда не выставлял свою скорбь напоказ и не просил меня пожалеть. Быть жертвой не мое призвание. Напротив, если посмотреть на мой Instagran, то там запечатлены моменты, когда мне хорошо и весело. Своей улыбкой я готов делиться. И если говорить об эмоциях, то лучше испытывайте радость за меня, что я не спился или не наркоманю, а просто продолжаю дальше жить.

Также Востриков рассказал, что ему снятся сны, когда один или двое его детей погибают.

-Последний сон был таким – остались живы дочь и жена. Спустя какое-то время Леночка рожает малыша, я прихожу в роддом и беру его на руки, и он сразу начинает ко мне тянуться. Я обнял его, прижал и начал плакать. По земному времени я ревел, наверное, минут 15, это просто буря эмоций, боли и страданий. Знаете, что самое ужасное в этом? Это то, когда ты просыпаешься и все еще находишься в этом состоянии, а потом к тебе приходит осознание реальности, того, что жены и дочери тоже больше нет в живых. Это ужасное ощущение. Хотелось бы отключить такую программу. Жаль, что я не биоробот.

Напомним, что в трагедии, которая произошла в Кемерове 25 марта 2018 года, Игорь Востриков потерял троих детей, жену и сестру. Всего же во время страшного пожара погибло 60 человек, большинство из которых дети.

Сейчас на месте трагедии должен появиться сквер, работы по его строительству практически завершены. Депутаты Городского совета города Кемерово утвердили его название – «Сквер Ангелов». Оно получило больше всего голосов после объявленного мэрией опроса горожан. В составлении названий учитывались и мнения родственников погибших.

К 1 сентября преобразилась и школа №7, которая в момент трагедии и последующие дни стала штабом для родственников пострадавших в ТРЦ «Зимняя Вишня».