«Зимняя вишня»: что сейчас происходит на месте трагедии
Совсем скоро на месте трагедии в «Зимней вишне», которая случилась 25 марта в Кемерове, откроется сквер. Работы движутся к завершению. И уже сейчас понятно, каким будет сквер Ангелов.
"Зимняя вишня": что сейчас происходит на месте трагедии.30 августа 2019Лариса МАРУЦАК
Полтора года назад на этом месте стояло здание торгового центра «Зимняя вишня». Однако после того, как 25 марта здесь случился пожар, в котором погибли 60 человек, было решено демонтировать здание, а на его месте разбить парк.
Горит "Зимняя вишня".Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
То, что осталдось от ТРЦ после пожара.Фото: Кирилл ЧАЩИН
В течение полугода, пока велись следственные мероприятия, обгоревшее здание «Зимней вишни» оставалось на своем месте. В августе 2018 года его демонтировали и установили информационный стенд с планом будущего парка.
Разбор здания после пожараФото: Кирилл ЧАЩИН
Многие горожане приходили смотреть, как сносят "Зимнюю вишню".Фото: Артур Хлопотин
На место стихийного мемориала, который появился сразу после трагедии, сразу после демонтажа здания привезли памятный камень. И сегодня возле него каждый день появляются свежие цветы - в память о погибших.
У памятного камня и сегодня каждый день свежие цветы.Фото: Лариса МАРУЦАК
Год назад рядом с площадкой появился план будущего парка.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Проект парка разработал британский архитектор Джон Кэлвин Видманн. Он предложил создать сложный рельеф с лужайками и водопадом, музыкальной башней и амфитеатром.
Парк Ангелов уже почти приобрел правильные черты.Фото: Лариса МАРУЦАК
Название для парка кемеровчане выбирали все вместе. Из девяти вариантов горожане выбрали два - «Сквер ангелов» и «Тихий сквер», отдав за них 47,73 и 44,51 процента голосов соответственно. Кемеровские депутаты утвердили название, которое набрало больше всего голосов. Правда, немного изменив его. Новое пространство будет называться парком Ангелов.
В марте 2019 года на этом месте был пустырь. Фото: камеры видеонаблюдения.
Работы начались сразу, как только прошли холода. В мае уже построили башню.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Строительные работы начались весной 2019 года. Сейчас, в последние дни августа, они практически завершены.
Совсем недавно парк выглядел так.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
В течение всего лета кемеровчане и гости города пытались рассмотреть сквозь редкие щели в ограждении, что же происходит там, за забором. Кучи земли, камни, неоформленные тропинки вызывали удивление и недоумение: что же из всего этого получится?
Уже высажены деревья и кустарники.Фото: Лариса МАРУЦАК
Дорожки в парке будут и прямымми, и извилистыми.Фото: Лариса МАРУЦАК
Сегодня на месте торгового центра кипят строительные работы. На ровной когда-то площадке появились холмы, горки, ровные и извилистые дорожки, деревья и кустарники.
Сквер постепенно преображается.Фото: Лариса МАРУЦАК
Строительные леса еще стоят в башне и в часовне, но и их возведение близко к завершению.
Работы еще продолжаются.Фото: Лариса МАРУЦАК
Вокруг сосен уложены плиты. На некоторых из них - цитаты философов и писателей.
На плитах возле деревьев - слова великих мыслителей.Фото: Лариса МАРУЦАК
Привели в порядок и территорию вокруг парка. Капитально отремонтирована школа № 7, где сразу после трагедии развернулся штаб, да и фасады близлежащих домов тоже преобразились.
Вместе со сквером преобразилась и школа №7.Фото: Лариса МАРУЦАК
Со стороны школы появилась ограда.Фото: Лариса МАРУЦАК
Работа в парке кипит с утра до самого вечера. Согласно планам, сквер должен открыться в самые ближайшие дни.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Родные жертв «Зимней вишни» обсудили строительство сквера на месте ТРЦ
Как отметили начальник управления архитектуры и градостроительства города Кемерово Виктор Костиков, в сквере будут высажены деревья, появятся холмы и скалы, чтобы отразить природу Кузбасса. На территории памятного месту построят музыкальную башню, административное здание с пунктом полиции, а также комнату матери и ребенка (подробности).
На месте стихийного мемориала у «Зимней вишни» установили памятный камень
В Кемерове на место стихийного мемориала у торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» привезли памятный камень. Его установили утром 21 августа (подробности)
В Кемерове снесли здание «Зимней вишни»
В Кемерове снесли основное здание торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар. На месте трагедии продолжаются работы, специалисты убирают строительный мусор (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»