Совсем скоро на месте трагедии в «Зимней вишне», которая случилась 25 марта в Кемерове, откроется сквер. Работы движутся к завершению. И уже сейчас понятно, каким будет сквер Ангелов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/729034" frameborder="0"></iframe> "Зимняя вишня": что сейчас происходит на месте трагедии.30 августа 2019Лариса МАРУЦАК

Полтора года назад на этом месте стояло здание торгового центра «Зимняя вишня». Однако после того, как 25 марта здесь случился пожар, в котором погибли 60 человек, было решено демонтировать здание, а на его месте разбить парк.

Горит "Зимняя вишня".Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

То, что осталдось от ТРЦ после пожара.Фото: Кирилл ЧАЩИН

В течение полугода, пока велись следственные мероприятия, обгоревшее здание «Зимней вишни» оставалось на своем месте. В августе 2018 года его демонтировали и установили информационный стенд с планом будущего парка.

Разбор здания после пожараФото: Кирилл ЧАЩИН

Многие горожане приходили смотреть, как сносят "Зимнюю вишню".Фото: Артур Хлопотин

На место стихийного мемориала, который появился сразу после трагедии, сразу после демонтажа здания привезли памятный камень. И сегодня возле него каждый день появляются свежие цветы - в память о погибших.

У памятного камня и сегодня каждый день свежие цветы.Фото: Лариса МАРУЦАК

Год назад рядом с площадкой появился план будущего парка.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Проект парка разработал британский архитектор Джон Кэлвин Видманн. Он предложил создать сложный рельеф с лужайками и водопадом, музыкальной башней и амфитеатром.

Парк Ангелов уже почти приобрел правильные черты.Фото: Лариса МАРУЦАК

Название для парка кемеровчане выбирали все вместе. Из девяти вариантов горожане выбрали два - «Сквер ангелов» и «Тихий сквер», отдав за них 47,73 и 44,51 процента голосов соответственно. Кемеровские депутаты утвердили название, которое набрало больше всего голосов. Правда, немного изменив его. Новое пространство будет называться парком Ангелов.

В марте 2019 года на этом месте был пустырь. Фото: камеры видеонаблюдения.

Работы начались сразу, как только прошли холода. В мае уже построили башню.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Строительные работы начались весной 2019 года. Сейчас, в последние дни августа, они практически завершены.

Совсем недавно парк выглядел так.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В течение всего лета кемеровчане и гости города пытались рассмотреть сквозь редкие щели в ограждении, что же происходит там, за забором. Кучи земли, камни, неоформленные тропинки вызывали удивление и недоумение: что же из всего этого получится?

Уже высажены деревья и кустарники.Фото: Лариса МАРУЦАК

Дорожки в парке будут и прямымми, и извилистыми.Фото: Лариса МАРУЦАК

Сегодня на месте торгового центра кипят строительные работы. На ровной когда-то площадке появились холмы, горки, ровные и извилистые дорожки, деревья и кустарники.

Сквер постепенно преображается.Фото: Лариса МАРУЦАК

Строительные леса еще стоят в башне и в часовне, но и их возведение близко к завершению.

Работы еще продолжаются.Фото: Лариса МАРУЦАК

Вокруг сосен уложены плиты. На некоторых из них - цитаты философов и писателей.

На плитах возле деревьев - слова великих мыслителей.Фото: Лариса МАРУЦАК

Привели в порядок и территорию вокруг парка. Капитально отремонтирована школа № 7, где сразу после трагедии развернулся штаб, да и фасады близлежащих домов тоже преобразились.

Вместе со сквером преобразилась и школа №7.Фото: Лариса МАРУЦАК

Со стороны школы появилась ограда.Фото: Лариса МАРУЦАК

Работа в парке кипит с утра до самого вечера. Согласно планам, сквер должен открыться в самые ближайшие дни.

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Как отметили начальник управления архитектуры и градостроительства города Кемерово Виктор Костиков, в сквере будут высажены деревья, появятся холмы и скалы, чтобы отразить природу Кузбасса. На территории памятного месту построят музыкальную башню, административное здание с пунктом полиции, а также комнату матери и ребенка (подробности).

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