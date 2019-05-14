В сквере на месте «Зимней вишни» устанавливают фонтан

СЕГОДНЯ 05:11 2019-05-14T06:04:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове продолжаются работы по обустройству сквера на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Строители приступили к установке фонтана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/708532" frameborder="0"></iframe> Сооружение фонтана в сквере на месте "Зимней вишни".Полина ПРИЛУЦКАЯ

Работы на строительной площадке начинаются рано утром. Сейчас специалисты сооружают фонтан. Также уже построен каркас музыкальной башни.

Напомним, что проект сквера разработал британский архитектор Джон Кэлвин Видманн. Он будет разделен на две зоны - тихую и активную. Помимо всех сооружений, здесь высадят 60 германских сосен - в память о жертвах трагического пожара.

По заявлению губернатора Кузбасса, сквер на месте сгоревшего торгового центра появится к сентябрю 2019 года. Примечательно, что будет благоустроена не только площадка, на которой располагался торгово-развлекательный комплекс. Внешний облик поменяют и фасады близлежащих домов.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 37 детей и 23 взрослых человека. После ЧП здание было решено снести, а на его месте построить памятный сквер. Работы по сносу здания были завершены в конце августа, к этому времени появился план будущего сквера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Родные жертв «Зимней вишни» обсудили строительство сквера на месте ТРЦ

Как отметил начальник управления архитектуры и градостроительства Кемерова Виктор Костиков, в сквере будут высажены деревья, появятся холмы и скалы, чтобы отразить природу Кузбасса. На территории памятного места построят музыкальную башню, административное здание с пунктом полиции, а также комнату матери и ребенка. (подробности).

На месте стихийного мемориала у «Зимней вишни» установили памятный камень

В Кемерове на место стихийного мемориала у торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» привезли памятный камень. Его установили утром 21 августа (подробности)

Сквер на месте «Зимней вишни» построят к сентябрю 2019 года

- В парке будет камень из Шерегеша. Будут высажены кузбасские растения. Там будут и равнины, и холмы, и горы. Там будет водопад. У нас получится один из лучших скверов в России, - отметил Сергей Цивилев. - Теперь задача - закончить этот объект по самым лучшим стандартам. (подробности)

В планах строительства сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни» появились изменения

- Мы строим не просто сквер - это место светлой памяти во имя наших детей, во имя нашего будущего. Он должен быть наполнен детским смехом, поэтому там будет место и для малышей, и для мам с колясками, и для детей-школьников, - заметил Сергей Цивилев. (подробности)

Проект сквера на месте «Зимней вишни» разработал британский архитектор

Проект иностранца был представлен родственникам погибших, кемеровским архитекторам и властям. Видманн разработал сквер с разными актуальными архитектурными решениями. Так, он предлагает установить пятиметровую музыкальную башню, а также каменную стену с водопадом. Идея противопоставления воды огню понравилась всем присутствующим на презентации. Кроме того, по его замыслу, в сквере должны быть амфитеатр, лужайка и изогнутые тропинки, вокруг которых должны расти 60 сосен. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU