2019-04-18T06:19:45+03:00
Общество

В планах строительства сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни» появились изменения

Территория сквера изменила границы
Екатерина РОМАНОВА
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Губернатор Кузбасса вместе с автором проекта сквера Джоном Калвином Вайдманом и мэром города Кемеровое Ильей Середюком побывал на месте строительства сквера. ФОТО: АКОГубернатор Кузбасса вместе с автором проекта сквера Джоном Калвином Вайдманом и мэром города Кемеровое Ильей Середюком побывал на месте строительства сквера. ФОТО: АКО
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Сергей Цивилев рассказал о том, что строительные планы будущего сквера, который строится на месте ТРЦ «Зимняя вишня», изменились.

Губернатор Кузбасса вместе с автором проекта сквера Джоном Калвином Вайдманом и мэром Кемерова Ильей Середюком побывал на месте строительства сквера. Вместе со строителями они обсудили ход работ. Совместно пришли к решению, что территорию сквера надо увеличить, расширить границы благоустройства. При этом фасады ближайших домов также изменятся: они включены в одно визуальное пространство и должны смотреться гармонично.

- Мы строим не просто сквер - это место светлой памяти во имя наших детей, во имя нашего будущего. Он должен быть наполнен детским смехом, поэтому там будет место и для малышей, и для мам с колясками, и для детей-школьников, - заметил Сергей Цивилев.

В планах строительства сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни» появились изменения. ФОТО: АКО

В планах строительства сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни» появились изменения. ФОТО: АКО

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 37 детей и 23 взрослых человека. После ЧП здание было решено снести, а на его месте построить памятный сквер. Работы по сносу здания были завершены в конце августа, к этому времени появился план будущего сквера.

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Как отметили начальник управления архитектуры и градостроительства Кемерова Виктор Костиков, в сквере будут высажены деревья, появятся холмы и скалы, чтобы отразить природу Кузбасса. На территории памятного места построят музыкальную башню, административное здание с пунктом полиции, а также комнату матери и ребенка. (подробности).

На месте стихийного мемориала у «Зимней вишни» установили памятный камень

В Кемерове на место стихийного мемориала у торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» привезли памятный камень. Его установили утром 21 августа (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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