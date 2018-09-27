Родные жертв «Зимней вишни» обсудили строительство сквера на месте ТРЦ

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-27T12:03:27+03:00

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В четверг Сергей Цивилев провел встречу с родными жертв пожара в «Зимней вишне», на котором обсуждался проект сквера на месте трагедии. Строительство планируется закончить к 1 июня.

– Разработка проекта завершается, предложения по его корректировке необходимо внести в ближайшее время, до 25 октября. После этого специалисты приступят к выполнению чертежей, далее — к строительным работам, — рассказал Сергей Цивилев.

Как отметили начальник управления архитектуры и градостроительства города Кемерово Виктор Костиков, в сквере будут высажены деревья, появятся холмы и скалы, чтобы отразить природу Кузбасса. На территории памятного месту построят музыкальную башню, административное здание с пунктом полиции, а также комнату матери и ребенка.

Родные погибших предложили возле памятного места построить часовню и разместить плиту с их именами. Серей Цивилев поручил разработать проект часовни и участь все пожелания. Работы планируется начать осенью, а закончить ко Дню защиты детей – 1 июня.

– Мы не будем ограничиваться только строительством сквера. В этом районе планируется привести в порядок фасады жилых домов, капитально отремонтировать школу №7, на ее территории разместить спортивную площадку. Мы должны помнить не только о тех, кого сегодня с нами нет, но и заботиться о тех, кто рядом. Наша задача — обеспечить комфортные условия жизни всем кузбассовцам, а детям — счастливое детство, — сказал Цивилев.