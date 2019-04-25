В сквер на месте «Зимней вишни» привезут сосны из Германии

СЕГОДНЯ 06:57 2019-04-25T07:51:05+03:00

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В сквер, который появится на месте кемеровской «Зимней вишни», привезут 60 сосен из Германии. Планируется, что деревья отправят в Кузбасс до конца апреля.

Площадь сквера составит два гектара - он будет разделен на тихую и активную зоны. В первой будут обустроены прогулочные дорожки и газоны, светомузыкальная башня, часовня и ротонда. Кроме того, здесь будут высажены 60 сосен в память о погибших во время пожара в торговом центре.

По данным кемеровской администрации, сосны привезут из питомника в Германии. Планируется, что в Кузбасс их отправят до конца апреля. Вторая часть сквера будет оборудована для активного отдыха горожан. Здесь установят детское игровое оборудование, интерактивный фонтан, амфитеатр.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 37 детей и 23 взрослых человека. После ЧП здание было решено снести, а на его месте построить памятный сквер. Работы по сносу здания были завершены в конце августа, к этому времени появился план будущего сквера.

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Как отметил начальник управления архитектуры и градостроительства Кемерова Виктор Костиков, в сквере будут высажены деревья, появятся холмы и скалы, чтобы отразить природу Кузбасса. На территории памятного места построят музыкальную башню, административное здание с пунктом полиции, а также комнату матери и ребенка. (подробности).

На месте стихийного мемориала у «Зимней вишни» установили памятный камень

В Кемерове на место стихийного мемориала у торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» привезли памятный камень. Его установили утром 21 августа (подробности)

Сквер на месте «Зимней вишни» построят к сентябрю 2019 года

- В парке будет камень из Шерегеша. Будут высажены кузбасские растения. Там будут и равнины, и холмы, и горы. Там будет водопад. У нас получится один из лучших скверов в России, - отметил Сергей Цивилев. - Теперь задача - закончить этот объект по самым лучшим стандартам. (подробности)

В планах строительства сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни» появились изменения

- Мы строим не просто сквер - это место светлой памяти во имя наших детей, во имя нашего будущего. Он должен быть наполнен детским смехом, поэтому там будет место и для малышей, и для мам с колясками, и для детей-школьников, - заметил Сергей Цивилев. (подробности)

Проект сквера на месте «Зимней вишни» разработал британский архитектор

Проект иностранца был представлен родственникам погибших, кемеровским архитекторам и властям. Видманн разработал сквер с разными актуальными архитектурными решениями. Так, он предлагает установить пятиметровую музыкальную башню, а также каменную стену с водопадом. Идея противопоставления воды огню понравилась всем присутствующим на презентации. Кроме того, по его замыслу, в сквере должны быть амфитеатр, лужайка и изогнутые тропинки, вокруг которых должны расти 60 сосен. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU