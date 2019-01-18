Сквер на месте «Зимней вишни» построят к сентябрю 2019 года

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-18T13:23:35+03:00

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Сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни» построят к 1 сентября 2019 года. Об этом заявил Сергей Цивилев во время пресс-конференции.

По словам губернатора Кемеровской области, окончательный проект сквера был согласован только в декабре прошлого года, затем началось согласование проектных работ. Кроме того, было найдено внебюджетное финансирование. Строительство должно начаться весной.

– В парке буде камень из Шерегеша. Будут высажены кузбасские растения. Там будут и равнины, и холмы, и горы. Там будет водопад. У нас получится один из лучших скверов в России, – отметил Сергей Цивилев. – Теперь задача – закончить этот объект по самым лучшим стандартам.

Напомним, что ранее планировалось построить сквер на месте снесенного ТРЦ «Зимняя вишня» к 1 июня 2019 года.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 37 детей и 23 взрослых человека. После ЧП здание было решено снести, а на его месте построить памятный сквер. Работы по сносу здания были завершены в конце августа, к этому времени появился план будущего сквера.

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Как отметили начальник управления архитектуры и градостроительства города Кемерово Виктор Костиков, в сквере будут высажены деревья, появятся холмы и скалы, чтобы отразить природу Кузбасса. На территории памятного месту построят музыкальную башню, административное здание с пунктом полиции, а также комнату матери и ребенка (подробности).

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