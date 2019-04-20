Сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни» изменил границы

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-20T11:33:36+03:00

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Граница строительной площадке на месте, где когда-то располагался ТЦ «Зимняя вишня», а теперь возводится сквер, изменилась.

Так, разобрано ограждение, и границы сквера сдвинулись в сторону школы №7 забор, ограждающий стройплощадку. К слову, работы ведутся ежедневно, в том числе и в выходные дни, если это позволяет погода.

Напомним, о том, что изменятся границы сквера, сообщил Сергей Цивилев во время осмотра стройплощадки.18 апреля. В тот день губернатор кузбасс вместе с автором проекта сквера Джоном Калвином Вайдманом и мэром Кемерова Ильей Середюком побывали на месте строительства сквера. Было решено внести изменения в строительные планы, благоустроить прилегающую территорию, преобразить фасады близлежащих домов. Такое решение глава Кемеровской области объяснил тем, что сквер создается во имя светлой памяти погибших при пожаре, во имя будущего. А потому сквер должен быть удобен для детей и взрослых.

Сквер будет польше, а благоустройство коснется и близлежащих территорий.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 37 детей и 23 взрослых человека. После ЧП здание было решено снести, а на его месте построить памятный сквер. Работы по сносу здания были завершены в конце августа, к этому времени появился план будущего сквера.

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Как отметили начальник управления архитектуры и градостроительства Кемерова Виктор Костиков, в сквере будут высажены деревья, появятся холмы и скалы, чтобы отразить природу Кузбасса. На территории памятного места построят музыкальную башню, административное здание с пунктом полиции, а также комнату матери и ребенка. (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU