Кемеровские депутаты утвердили окончательное название сквера на месте «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-28T10:33:58+03:00

Он будет называться «Сквер Ангелов»

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Депутаты Кемеровского городского совета окончательно утвердили название сквера на месте «Зимней вишни». Он будет называться «Сквер Ангелов»

Вопрос о присвоении месту отдыха на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя Вишня» в Заводском районе рассматривался на 45 внеочередном заседании парламентариев.

Напомним, что на сайте городской мэрии было размещено онлайн-голосование с вариантами названий будущего сквера. Перечень был составлен с учетом мнения родственников людей, погибших при пожаре и включал в себя следующие варианты: «Белые лебеди», «Ивушка», «Любовь», «Парк поющей воды», «Почемучка», «Сквер ангелов», «Сквер памяти», «Семейный сквер», «Тихий сквер». Больше всего голосов получили варианты «Сквер Ангелов» (47,73 процентра), «Тихий сквер» (44,51 процента), «Сквер Памяти» (3,37 процентра).

-Согласно положению «О порядке установки памятников, мемориальных досок, присвоения наименований улицам, площадям, иным территориям проживания граждан в г. Кемерово» городская комиссия по топонимике обратилась в горсовет с инициативой, - сообщается на сайте Горсовета. - Депутаты поддержали данное предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU