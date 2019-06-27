Кемеровчанам предлагают выбрать название для сквера на месте «Зимней вишни»
Кемеровчанам предлагают выбрать название для сквера на месте «Зимней вишни» по проспекту Ленина, 37а. Проголосовать можно на сайте администрации города.
Сейчас на площадке в 1,8 гектара, где ранее находилось здание торгового центра «Зимняя вишня», ведутся работы. Здесь будет обустроена местность с многоуровневым рельефом и парковая зона, разделенная водопадом на две функциональные части.
Одна из частей будет состоять из лужайки, прогулочных дорожек и газонов, декорированных крупным природным камнем. Также в этой части будут установлены светомузыкальная башня, ротонда и другие объекты. Вторая часть парка предназначена для активного отдыха детей. Здесь разместят детское игровое оборудование, интерактивный фонтан, обустроят амфитеатр для отдыха взрослых, а также одноэтажное здание с витражным фасадом - в нем будут размещены туалеты, кабинки для переодевания, комната матери и ребенка.
- Кемеровчанам предлагают выбрать название из имеющихся вариантов, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Перечень составлен с учетом мнения родственников погибших.
Перечень возможных названий сквера включает следующие варианты: «Белые лебеди», «Ивушка», «Любовь», «Парк поющей воды», «Почемучка», «Сквер ангелов»,
«Сквер памяти», «Семейный сквер», «Тихий сквер».
Оставить свой голос можно на сайте администрации Кемерова в разделе «Онлайн-голосование».
ИСТОЧНИК KP.RU