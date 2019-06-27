СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-27T15:11:02+03:00

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Кемеровчанам предлагают выбрать название для сквера на месте «Зимней вишни» по проспекту Ленина, 37а. Проголосовать можно на сайте администрации города.

Сейчас на площадке в 1,8 гектара, где ранее находилось здание торгового центра «Зимняя вишня», ведутся работы. Здесь будет обустроена местность с многоуровневым рельефом и парковая зона, разделенная водопадом на две функциональные части.

Одна из частей будет состоять из лужайки, прогулочных дорожек и газонов, декорированных крупным природным камнем. Также в этой части будут установлены светомузыкальная башня, ротонда и другие объекты. Вторая часть парка предназначена для активного отдыха детей. Здесь разместят детское игровое оборудование, интерактивный фонтан, обустроят амфитеатр для отдыха взрослых, а также одноэтажное здание с витражным фасадом - в нем будут размещены туалеты, кабинки для переодевания, комната матери и ребенка.

- Кемеровчанам предлагают выбрать название из имеющихся вариантов, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Перечень составлен с учетом мнения родственников погибших.

Перечень возможных названий сквера включает следующие варианты: «Белые лебеди», «Ивушка», «Любовь», «Парк поющей воды», «Почемучка», «Сквер ангелов»,

«Сквер памяти», «Семейный сквер», «Тихий сквер».

Оставить свой голос можно на сайте администрации Кемерова в разделе «Онлайн-голосование».

ИСТОЧНИК KP.RU