Парк на месте сгоревшей «Зимней вишни»: последние приготовления

СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-22T13:48:58+03:00

Сквер на месте "Зимней вишни" планируют открыть к 1 сентября 2019 года Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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В парке, который возводится на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, идут последние приготовления к открытию. Специалисты уже начали укладывать газон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/727456" frameborder="0"></iframe> Сквер на месте сгоревшей "Зимней вишни" за неделю до открытия.Полина ПРИЛУЦКАЯ

«Сквер ангелов» - так назвали его кузбассовцы - должен быть готов к 1 сентября: эту задачу поставил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Здесь будут действовать две зоны: «тихая» - в память о погибших в страшном пожаре 25 марта 2018 года и «активная».

В сквере кипит работаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Сети кемеровчане опубликовали видео, на котором видно, что специалисты уже приступили к укладке газона в парке. Работа кипит.

vkemerovo Работа кипит. Открытие запланировано на 1 сентября

Напомним, что проект сквера разработал британский архитектор Джон Кэлвин Видманн.

ИСТОЧНИК KP.RU