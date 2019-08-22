Парк на месте сгоревшей «Зимней вишни»: последние приготовления
В парке, который возводится на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, идут последние приготовления к открытию. Специалисты уже начали укладывать газон.
Сквер на месте сгоревшей "Зимней вишни" за неделю до открытия.Полина ПРИЛУЦКАЯ
«Сквер ангелов» - так назвали его кузбассовцы - должен быть готов к 1 сентября: эту задачу поставил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Здесь будут действовать две зоны: «тихая» - в память о погибших в страшном пожаре 25 марта 2018 года и «активная».
В сквере кипит работаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
В Сети кемеровчане опубликовали видео, на котором видно, что специалисты уже приступили к укладке газона в парке. Работа кипит.
Напомним, что проект сквера разработал британский архитектор Джон Кэлвин Видманн.
ИСТОЧНИК KP.RU
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