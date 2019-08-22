2019-08-22T13:48:58+03:00
Происшествия

Парк на месте сгоревшей «Зимней вишни»: последние приготовления

Специалисты стелют газон
Екатерина БОРМОТОВА
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Сквер на месте "Зимней вишни" планируют открыть к 1 сентября 2019 годаСквер на месте "Зимней вишни" планируют открыть к 1 сентября 2019 годаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В парке, который возводится на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, идут последние приготовления к открытию. Специалисты уже начали укладывать газон.

Сквер на месте сгоревшей "Зимней вишни" за неделю до открытия.Полина ПРИЛУЦКАЯ

«Сквер ангелов» - так назвали его кузбассовцы - должен быть готов к 1 сентября: эту задачу поставил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Здесь будут действовать две зоны: «тихая» - в память о погибших в страшном пожаре 25 марта 2018 года и «активная».

В сквере кипит работа Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В сквере кипит работаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Сети кемеровчане опубликовали видео, на котором видно, что специалисты уже приступили к укладке газона в парке. Работа кипит.

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Работа кипит. Открытие запланировано на 1 сентября
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Напомним, что проект сквера разработал британский архитектор Джон Кэлвин Видманн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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