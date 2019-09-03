В Кузбассе из-за радиации закрыли детский сад

В Кузбассе из-за радиации закрыли очередной детский сад. По оценкам специалистов, концентрация радона в помещении превысила норму более чем в четыре раза.

Городской суд временно закрыл детский сад № 9 «Аленка», который находится в Мариинске. Причиной стало превышенное содержание радона. Нарушение выявили сотрудники местного отдела Роспотребнадзора во время плановой проверки.

По оценкам специалистов, уровень радиации выше нормы был в разных помещениях. В медицинских кабинетах, методическом кабинете и кабинете заведующей его уровень составил от 218,14 до 262,34 Бк/м3 (при норме не более 200 Бк/м3). В холле одного из помещений показатель достиг 392,6 Бк/м3. Больше всех пострадала спальня старшей группы дошкольников - уровень радона в ней достиг отметки в 851,76 Бк/м3.

Последствиями пребывания в помещении, где превышен уровень радона, могут стать микроожоги легких, нарушения в работе иммунной и кроветворной системы, повышенный риск возникновения лейкозов и рака легких.

- С учетом того, что установленные нарушения представляют собой угрозу здоровью детей и работников учреждения, а также учитывая время, необходимое для устранения нарушений, судьями Мариинского городского суда Кемеровской области постановлено подвергнуть муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников № 9 «Аленка» наказанию в виде административного приостановления деятельности (эксплуатации) обоих зданий учреждения сроком на 30 суток, - сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

Учреждение закрыто с 28 августа, сейчас предпринимаются меры по устранению нарушений.

Справка «КП»

Радон - естественный природный газ, который образуется глубоко в недрах земной коры. Он не имеет цвета и запаха, поэтому человеком не ощущается и тем самым представляет скрытую угрозу здоровью. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, причиной появление радона могут являться разломы в земной коре, через которые газ выходит и попадает в помещения зданий, стоящих на грунте. Также радон могут выделять строительные материалы.

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