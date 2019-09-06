Женщина пострадала при взрыве газа в жилом доме в Кузбассе

В Ленинске-Кузнецком серьезные ожоги при взрыве газа в жилом доме получила одна из местных жительниц. Сейчас женщина находится в больнице.

Взрыв в частном доме на улице Воронежской прогремел в 19:30. При взрыве пострадала женщина, которая в этот момент находилась в доме. Она получила ожоги 60 процентов тела разной степени и сейчас находится в тяжелом состоянии. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №1. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

- Произошел взрыв газово-воздушной смеси без последующего возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Сейчас специалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Местные же жители в социальных сетях предполагают, что взрыв произошел из-за метана. Они отмечают, что дом не газифицирован, в нем не было газовых баллонов.

- Все окна в доме вышибло, стены и пол задело, - пишет одна из местных жительниц в соцсети.