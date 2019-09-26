2019-09-26T14:55:06+03:00
Общество

"Битва секретарш": Ирина Долгих знает, как добиться цели

Выбираем лучшего помощника руководителя!
ЯНА ПОПОВА
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Ирина Долгих знает, как добиться цели. ФОТО: из личного архива героини публикацииИрина Долгих знает, как добиться цели. ФОТО: из личного архива героини публикации
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Ирина Долгих верит в себя и свои силы. Она знает, как добиться успеха и что для этого необходимо сделать. Должность помощника руководителя для нее трамплин для взлета по карьерной лестнице.

Чтобы тебя заметили, необходимо быстро и качественно выполнять все поручения начальника, быть смелой и инициативной. И вот за два года Ирина доказала, что без опыта работы можно научиться всему, если очень сильно захотеть.

– Быстрая обучаемость – одно из главных качеств в нашей профессии. Иногда тебе дают такие задания, которые раньше ты никогда не выполнял. И обязательно нужно сделать все в отличном качестве, ведь от работы помощника зависит репутация начальства. Также нужно быть стрессоустойчивым и внимательным, ведь секретарь постоянно поддерживает бесперебойную работу офиса и руководителя, – рассказывает Ирина.

А вот в свободное время девушка любит заниматься спортом. Она является настоящей поклонницей здорового образа жизни. Это помогает прийти в себя, расслабиться, чтобы в начале новой рабочей недели вернуться на любимое рабочее место с улыбкой на лице.

Вы можете поддержать Ирину Долгих и помочь ей получить звание лучшего помощника руководителя в «Битве секретарш», проголосовав за нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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