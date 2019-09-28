2019-09-28T12:44:25+03:00
Происшествия

Один бил, другой снимал: полиция прокомментировала издевательства над школьником в Осинниках

Сотрудники МВД проводят проверку по факту причинения побоев
Екатерина РОМАНОВА
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Полиция прокомментировала издевательства над школьником в Осинниках. ФОТО: кадр видео vesti42.ruПолиция прокомментировала издевательства над школьником в Осинниках. ФОТО: кадр видео vesti42.ru
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13-летний житель Осинников избил своего9-летнего приятеля. А еще один их друг снимал происходящее на камеру. Сейчас в деталях инцидента разбираются сотрудники полиции

Избил и снял на видео: в кузбасском городе подросток издевался над ребенком.Видео: "Вести 42"

Сотрудники больницы города Осинники сообщили в полицию с заявлением о том, что ним к ним обратился 9-летний мальчик. У ребенка диагностировали ушибы мягких тканей лица

- Инспектор по делам несовершеннолетних выяснила, что травмы он получил от 13-летнего подростка. Кроме того, момент причинения побоев снимал на камеру мобильного телефона 13-летний участник инцидента, - прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Уже возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Побои». По окончании проверки материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, сейчас решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет в полицию.

Один бил, другой снимал... ФОТО: кадр видео vesti42.ru

Один бил, другой снимал... ФОТО: кадр видео vesti42.ru

Заинтересовались инцидентом и следователи регионального Следкома. Они также проводят доследственную проверку. В школе же, где учится 9-летний мальчик, об избиении учителям рассказали дети: они по сети получили видеоролик и поделились им с педагогами.

На кадрах, которые подростки выложили в сеть, зафиксировано, что один из них заставляет ребенка - явно младше по возрасту и меньше ростом - есть камни. Мальчик отказывается. Тогда подросток ставит его поудобнее и с размаху бьет кулаком по голове, по лицу, опять по голове... Ребенок после этого падает вперед. А его старшие друзья-подростки тут же выкладывают ролик в интернет.

- С этим мальчиком школа работала на протяжении нескольких лет, но злостных нарушений не было, - рассказала Галина Дунина, директор школы № 3 города Осинники vesti42.ru . – Инцидент случился не на территории школы. Они втроем гуляли на улице и решили поразвлекаться, поснимать видео. И вот что из этого получилось.

Прокомментировала избиение ребенка и Елена Шарифуллина. замдиректора по воспитательной работе школы. Она отметила, что все трое детей дружат, общаются в одной компании.

- Сами дети рассказали, что сидели, играли, разговаривали. И как это перешло в такую опасную «игру», никто сказать не может, - добавила Елена Шарифуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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