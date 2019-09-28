Издевательствами над ребенком в кузбасской школе заинтересовался Следком

СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-28T09:37:49+03:00

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Подростком, который заставлял ребенка есть камни и избивал, заинтересовался Следственный комитет. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.

В одной из школ города Осинники подросток избил ребенка, с которым они общались в одной компании. Издевательства снял на камеру еще один участник инцидента. А потом страшное видео подростки выложили в интернет. Этим случаем заинтересовался Следственный комитет СК РФ по Кемеровской области.

- Организована доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, был ли причинен вред здоровью ребенка, - прокомментировала Надежда Ананьева, старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, инцидент случился в городе Осинники. Здесь подросток заставлял учащегося одной из школ есть камни, а когда тот отказался, несколько раз ударил его по лицу и по голове. Мальчик, на которым издевался подросток, явно младше, ниже ростом и не смог дать отпора обидчику. Еще один ребенок снимал происходящее на телефон, а потом выложил все это в интернет. К слову, все трое участников инцидента общаются в одной компании и дружат между собой.

ИСТОЧНИК KP.RU