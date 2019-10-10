Сообщившего сотнях жертв пожара в «Зимней вишне» пранкера обвинили в терроризме

Украинскому пранкеру Евгению Вольнову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Именно он распространял слухи о сотнях жертв при пожаре в «Зимней вишне».

Басманный суд Москвы в ближайшее время будет рассматривать ходатайство Следственного комитета РФ о заочном аресте украинского пранкера Евгения Вольнова. Никиту Кувикова – а именно так по-настоящему звать пранкера – обвиняют в публичных призывах к терроризму. К слову, в 2018 году он уже был объявлен в международный розыск и заочно арестован по обвинению в экстремизме.

Правоохранительные органы обратили внимание на Никиту Кувикова после того, как сразу после трагедии, случившейся в Кемерове, он стал распространять ложные слухи о количестве жертв пожара в «Зимней вишне». Пранкер звонил в медицинские учреждения и государственные органы и сообщал заведомо ложную информацию, а также вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших. По его словам, количество жертв составило несколько сотен человек. Более того, позже в сетях мужчина глумился над памятью о погибших.

Напомним, трагедия, унесшая жизни 60 человек, большинство из которых - дети, случилась 25 марта 2018 года в Кемерове. Тогда в четыре часа дня на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в детском батутном центре начался пожар. Посетители ТРЦ стали самостоятельно выходить из здания, однако из-за густого едкого дыма не все смогли найти выход.

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