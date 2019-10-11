Умер Алексей Леонов, кузбассовец, первым в истории человечества вышедший в космос

11 октября стало известно, что легендарный советский космонавт, Алексей Леонов, скончался в Москве на 86-ом году жизни. Это был первый человек, вышедший в открытый космос.

Имя Алексея Леонова неразрывно связано с Кузбассом. Он родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района. В 1948 году вместе с семьей переехал в Калининград. Позже окончил Военную авиационную школу на Украине, затем – Чугуевское военное авиационное училище. Был включен в первый отряд космонавтов. Алексей Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. И именно он, коренной кузбассовец, первым в истории человечества вышел в открытый космос 18-19 марта 1965 года.

Алексей Леонов не терял связи с Кузбассом, регулярно приезжал сюда, интересовался жизнью региона. На его родине в Листвянке, а также в Кемерове установлены бронзовые бюсты. Имя космонавта носит кемеровский международный аэропорт. В 2014 году власти Кемеровской области учредили региональную награду – медаль Алексея Леонова. К слову, именно ему была вручена медаль с первым порядковым номером. Это случилось в день, когда открывался после капитального ремонта планетарий имени Альберта Федорова в городе Новокузнецке.

Алексея Леонова похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах,

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