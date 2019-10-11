Главный диетолог Кузбасса рассказала о тонкой талии и как ее получить

Главный диетолог Кузбасса рассказала о том, какой должна быть талия, как добиться нужных результатов и всегда ли индекс массы тела дает объективные показания.

Знаете ли вы, что в Японии все граждане в возрасте от 40 до 75 лет обязаны каждый год проходить замер талии. Если талия мужчины превышает 90 сантиметров, а женщины - 80, руководство может направить его на консультацию к врачу. Об этом рассказала Татьяна Попова, глава Роспотребнадзора Российской Федерации.

Кузбасс - не Япония, но талия нужна!

В Кузбассе таких строгих мер нет, однако диетологи настоятельно рекомендуют тщательно следить за объемами. Так, главный специалист-диетолог Кемеровской области Екатерина Перелехова отметила, что основной способ диагностики лишнего веса и ожирения - это индекс массы тела. Увы, у этого метода есть недостатки. Так, у мускулистых людей ИМТ выходит за пределы нормы, однако лишнего жира у них нет. А вот у пожилых людей чаще всего мышечной массы мало, зато присутствует жировая. Более того, ИМТ не учитывает, как распределяется жир по телу.

- Окружность талии и коэффициент соотношения талии к бедрам. Этот метод прост и доступен каждому человеку. Поэтому советую проводить оба измерения. Индекс массы тела позволяет оценить общую массу тела, а измерение талии определяет количество жира в животе и риск заболеваний, связанных с ожирением, - рассказывает Екатерина Перелехова.

Заодно специалист рекомендует вооружиться сантиметром и измерить талию. В норме она не должна превышать 94 сантиметра у мужчин и 80 сантиметров у женщин. Затем замерьте окружность бедер. У мужчин соотношение объема талии к объему бедер должно быть 0,9, а у женщин - 0,8. Если у вас получаются другие цифры, вы можете находиться в зоне риска. Если коэффициент объем талии/объем бедер превышен, это говорит о скоплении жира вокруг внутренних органов или в них.

Каждые пять лишних сантиметров приводят к увеличению риска преждевременной смерти - у мужчин на 17, а у женщин на 13 процентов. Избыток жира приводит к сердечным приступам, инфарктам и инсультам, гипертонии, диабету, раку, заболеваниям опорно-двигательного аппарата, ожирению печени и депрессии, нарушению эрекции, заболеваниям ЖКТ и другим проблемам со здоровьем.

Следите за весом и талией!Фото: Евгения ГУСЕВА

Как вернуть тонкую талию

Екатерина Перелехова отмечает, что первым делом надо снизить вес. Для этого не нужно садиться на диеты: резкое ограничение нарушит работу клеток и заставит их делать запасы, и в конце концов ушедшие килограммы вернутся с лихвой. Начните с правильного питания. Есть нужно 5-6 раз в день небольшими порциями. Последний прием пищи - за 2-3 часа до сна. Откажитесь от животных жиров и простых углеводов. А вот белки, растительные жиры и сложные углеводы должны присутствовать в рационе постоянно.

Для того чтобы заставить кишечник работать, пейте от одного до полутора литров чистой воды, включите в рацион клетчатку растений. И не пренебрегайте плаванием, ходьбой в быстром темпе.

- Очень важно любить себя таким, какой ты есть, любить людей, окружающий тебя мир. Избегать стрессов, главное - не заедать их. Не злиться, не завидовать. Чаще находиться в отличном настроении, - советует главный диетолог Кузбасса. - Очень важно для снижения веса продолжительность сна, которая должна быть не менее 8 часов, и человек должен ложиться спать в «эти» сутки. И помните: здоровье человека на 50 процентов зависит от его образа жизни и лишь на 10 - от медицины.

Ярким примером того, как правильное питание и активный образ жизни могут изменить человека, является кемеровчанка Алена Гаан. Она сумела избавиться от 62 килограммов за четыре года! Девушка сегодня с отвращением смотрит на свои старые снимки и искренне недоумевает: почему ей никто не говорил, как это некрасиво и нездорово - быть жирной?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/737313" frameborder="0"></iframe> Как Алена Гаан стала стройнее на 62 килограмма.

Конкретно:

По данным Минздрава РФ, в России за последние несколько лет доля россиян, страдающих ожирением, выросла на 30 процентов. По данным за 2017 год, число людей с диагнозом «ожирение» увеличилось до 1,3 процента населения (1,9 миллиона человек). Среди детей и подростков до 18 лет в целом по России рост числа болеющих ожирением составил 5,3 процента - в конце 2017 года их насчитывалось почти 451 тысяча человек.