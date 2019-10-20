В Кемерове снесут сгоревшее здание Медакадемии

В Кемерове власти планируют снести сгоревшее здание Медакадемии, расположенное в Кировском районе. Об этом в программе «Кемерово. Неделя» рассказал мэр города Илья Середюк.

Напомним, что старый четырехэтажный корпус КемГМА на улице 40 лет Октября сгорел еще летом 2015 года и по настоящее время гнетущий каркас омрачал городской пейзаж. Более того, по словам местных жителей, здание облюбовали бомжи и наркоманы.

До конца года здание планируют снести. Ранее избавится от объекта или, наоборот, построить на его месте что-то новое не представлялось возможным – не давали юридические формальности, теперь они улажены.

-Недавно мы получили хорошую новость о передаче в муниципальную собственность старого аварийного здания Медакадемии на улице 40 лет Октября, 6. Оно находилось в федеральной собственности, и муниципальные службы не могли приступить к его сносу. Долго шла переписка, пока губернатор не вмешался в эту ситуацию. В Москву было направлено письмо, чтобы ускорить передачу в муниципалитет, - рассказал в своем отчете Илья Середюк.

Документы будут оформлены в ближайшие две недели, а сам снос запланирован на ноябрь-декабрь. На этом месте власти хотят построить жилой дом.

-Но если жители Кировского посчитают, что там должно быть что-то иное, мы готовы выслушать все их предложения, - отметил градоначальник.