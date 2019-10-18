«Все лето жужжали»: кузбасские энергетики сняли клип про начало отопительного сезона
Энергетики Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании в преддверии отопительного сезона успели не только выполнить запланированные работы, но и снять для потребителей забавный ролик, чтобы объяснить людям важность своей работы.
Кавер записан на песню дуэта RASA «Пчеловод» и назван созвучно - «Трубопровод».
Кавер записан на песню дуэта RASA «Пчеловод» и назван созвучно – «Трубопровод».ФОТО: СГК
- Никто не узнает, где мы пропадаем, пока не наступили холода, - поют энергетики. - Все лето жужжали, все трубы залатали, чтобы зимой пришла жара. Пашем как пчелы. На все готовы… Идет тепло в трубопровод, чтобы согреть народ. Как же нам везет - жарко круглый год, - лаконично спели энергетики о прошедшей подготовке к зиме.
Помимо быстро растущих просмотров видео уже обросло комментариями пользователей. «Норм, даже кошке нашей показали - ей понравилось», «Лучше оригинала, молодцы...» - пишут кузбассовцы.
Энергетическая компания сняла клип.
Отметим, что это не первый клип, которым представители СГК удивляют пользователей. В прошлом году они сняли пародийный клип на трек Panda E исполнителя Cygo. При этом сам рэпер в соцсетях похвалил работу тепловиков.
Кадр из прошлогоднего клипа.ФОТО: СГК
ИСТОЧНИК KP.RU