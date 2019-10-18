2019-10-18T12:19:35+03:00
Общество

«Все лето жужжали»: кузбасские энергетики сняли клип про начало отопительного сезона

Ролик стремительно разошелся в интернете
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские энергетики сняли клип про начало отопительного сезона.ФОТО: СГККузбасские энергетики сняли клип про начало отопительного сезона.ФОТО: СГК
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Энергетики Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании в преддверии отопительного сезона успели не только выполнить запланированные работы, но и снять для потребителей забавный ролик, чтобы объяснить людям важность своей работы.

Кавер записан на песню дуэта RASA «Пчеловод» и назван созвучно - «Трубопровод».

Кавер записан на песню дуэта RASA «Пчеловод» и назван созвучно – «Трубопровод».ФОТО: СГК

Кавер записан на песню дуэта RASA «Пчеловод» и назван созвучно – «Трубопровод».ФОТО: СГК

- Никто не узнает, где мы пропадаем, пока не наступили холода, - поют энергетики. - Все лето жужжали, все трубы залатали, чтобы зимой пришла жара. Пашем как пчелы. На все готовы… Идет тепло в трубопровод, чтобы согреть народ. Как же нам везет - жарко круглый год, - лаконично спели энергетики о прошедшей подготовке к зиме.

Помимо быстро растущих просмотров видео уже обросло комментариями пользователей. «Норм, даже кошке нашей показали - ей понравилось», «Лучше оригинала, молодцы...» - пишут кузбассовцы.

Энергетическая компания сняла клип.

Отметим, что это не первый клип, которым представители СГК удивляют пользователей. В прошлом году они сняли пародийный клип на трек Panda E исполнителя Cygo. При этом сам рэпер в соцсетях похвалил работу тепловиков.

Кадр из прошлогоднего клипа.ФОТО: СГК

Кадр из прошлогоднего клипа.ФОТО: СГК

ИСТОЧНИК KP.RU

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