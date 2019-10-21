2019-10-21T11:05:17+03:00
Фотоконкурсы

«Битва сотовых операторов»: кто лучший в мире связи?

Голосуем за самого лучшего оператора!
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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«Комсомольская правда» - Кемерово» объявляет новую битву! Битву операторов мобильной связи. Вам, наши дорогие читатели, предстоит определить, кто из них лучший!

Всего пару десятков лет назад мобильные телефоны считались роскошью, а связь была дорогой. Зато сегодня каждый может выбрать по душе и оператора, и тариф. Благо есть из чего выбирать! Каждый из операторов борется за своего клиента: одни улучшают качество телефонной связи и интернета, другие предлагают «поиграть» с тарифом, подогнав его под себя. Третьи и вовсе называют себя самыми лучшими и честными. А четвертые создают тарифы для интровертов и экстравертов.

Да что уж говорить! Операторы буквально бьются друг с другом, предлагая все новые и новые бонусы. А какой оператор - ваш? Чем он вас прельщает? Ценой, качеством связи, дополнительными услугами, лояльностью? Голосуйте за своего оператора!

ИСТОЧНИК KP.RU

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