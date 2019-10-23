2019-10-23T13:09:32+03:00
Происшествия

Медведь растерзал мужчину в Кузбассе

На месте работают следователи
Мария КОЛОСОВА
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Медведь растерзал мужчину в Кузбассе.ФОТО: Артур ФЕДОРОВМедведь растерзал мужчину в Кузбассе.ФОТО: Артур ФЕДОРОВ
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В Кузбассе выясняют обстоятельства гибели одного из жителей Топкинского района.

В редакцию «Комсомольской правды» позвонил житель местной деревни Кокуй и сообщил, что накануне его сосед пропал - вышел в лес и не вернулся. Еще затемно были организованы поиски мужчины, однако сразу результатов они не принесли. Нашли пропавшего сегодня утром, растерзанным медведем.

Чтобы узнать, насколько информация достоверная, мы обратились к главе Усть-Сосновского сельского поселения, в состав которого входит злополучная деревня Кокуй.

- Вроде правда, это медведь. Однако сейчас подробной информацией я не располагаю, на месте работают следственные органы, - сообщила глава поселения Светлана Смыкало.

К слову, деревня Кокуй находится всего в трех километрах по прямой от деревни Бархатово. Еще летом там заметили годовалого медвежонка. Тогда местный егерь уверил, что животное опасности для людей не представляет.

- Медведи опасны по определению, - не согласен сосед пропавшего. - И домашние животные у нас в окрестностях уже пропадали, а вот теперь человек - нашли же его прикопанным возле берлоги. Медведя вроде как застрелили - не могу точно утверждать. И опять же, в мае в селе Топки медведя усыпили и вывезли в тайгу, а по нашим окрестностям он третий год ходит, и никому нет дела. И ведь понимаете - у нас не тайга, а лесостепь, поэтому присутствие медведей только горящей в Красноярске тайгой не объяснить.

На момент написания материала следователи все еще работали на месте происшествия. Подробная информация появится позже. «Комсомольская правда» - Кемерово» продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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