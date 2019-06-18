В Топкинском районе заметили годовалого медвежонка

СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-18T18:36:18+03:00

Такие гости приходят не в первый раз

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В Топкинском районе жители заметили годовалого медвежонка. Такие гости приходят к людям не в первый раз.

Косолапый гость потревожил на днях обитателей деревни Бархатово Топкинского района. Медвежонка заметили на окраине пастбища овец, сообщили на официальном сайте района.

По словам егеря Усть-Сосновского сельского поселения Владимира Бухнера, животное для людей не опасно. Естественная среда сподвигает медведей путешествовать по своему лесному маршруту.

-Наш район не является полностью таежным, поэтому медведи - редкое явление для наших жителей. Отсюда и панические настроения, - отметил егерь.

Чтобы успокоить жителей Бархатова, мужчина провел с ними беседу, рассказал об особенностях поведения медведей и о том, почему они оказываются вблизи человеческого жилья.

Кстати, в конце мая близко к фермерскому хозяйству в селе Топки пыталась подойти медведица в ошейнике и напасть на коров.

ИСТОЧНИК KP.RU