Следком рассказал шокирующие подробности нападения медведя на мужчину в Кузбассе

Представители Следственного комитета Кузбасса частично пролили свет на обстоятельства трагедии, произошедшей в Топкинском районе. Здесь недалеко от деревни Кокуй медведь растерзал мужчину.

Сообщение о том, что в лесном массиве района обнаружено тело 64-летнего мужчины с множественными травмами, характерными для нападения дикого животного, поступило 23 октября в 12.30. По данному факту была организована доследственная проверка. Как было установлено, накануне пенсионер отправился в лес, взяв с собой охотничье ружье мелкого калибра. К условленному времени мужчина домой не вернулся.

На поиски сельчанина отправился его сын со своим знакомым, однако вместо пропавшего они встретили в лесу медведя.

- Сын потерпевшего выстрелил в животное из охотничьего оружия, и мужчины успели забраться на дерево. Так как уже было темно, они не знали, попали в животное или нет и угрожает ли им опасность. Мужчины позвонили егерю и попросили помощи, - сообщили подробности в СУ СК по Кемеровской области. - Охотоведы, осмотрев местность, обнаружили застреленного медведя, а недалеко от него тело 64-летнего мужчины с ранами от нападения животного.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В том числе будет определено, были ли у потерпевшего необходимые документы на охоту.