Два человека пострадали от взрыва сейфа в квартире в Новокузнецке

63-летняя женщина и ее 66-летний двоюродный брат пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в многоэтажном доме в Новокузнецке. В причинах ЧП разбираются правоохранители, а мужчина и женщина доставлены в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/740268" frameborder="0"></iframe> Два человека пострадали при взрыве..Новокузнецк, 26 октябряГалина ШЕЛГАЧЕВА

В субботу, 26 октября, в отдел полиции «Новоильинский» поступил сигнал от единой дежурно-диспетчерской службы. Сообщалось, что в доме №10 по улице Мира в одной из квартир, расположенных на втором этаже, случился пожар. На месте ЧП работали не только пожарные, но и следственно-оперативная группа и врачи скорой помощи.

Взрывом разворотило лоджию.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Сейчас уже известно, что 63-летней хозяйке квартиры от умершего в прошлом году супруга остался сейф. Женщина попросила своего 66-летнего двоюродного брата помочь вскрыть этот сейф. Увы, попытка оказалась неудачной: в то время, как мужчина вскрывал сейф, неожиданно раздался громкий хлопок, а потом в квартире начался пожар.

Взрыв и пожар произошли в картире многоэтажки.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Соседи говорят, что хозяин квартиры, который умер, был охотником, - рассказала одна из местных жительниц. - И взорвались патроны или порох, которые он хранил дома.

К слову, и хозяйка квартиры, и ее родственник получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/740269" frameborder="0"></iframe> Взрыв в жилом доме в Новокузнецке..Два человека пострадалиГалина ШЕЛГАЧЕВА

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции «Новоильинский» УМВД России по г. Новокузнецку и сотрудники Росгвардии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.