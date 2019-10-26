2019-10-26T13:14:19+03:00
Происшествия

Два человека пострадали от взрыва сейфа в квартире в Новокузнецке

Что было под замком, устанавливают сотрудники правоохранительных органов [видео]
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
Два человека пострадали при взрыве в Новокузнецке: полиция прокомментировала ЧПДва человека пострадали при взрыве в Новокузнецке: полиция прокомментировала ЧПФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Изменить размер текста:

63-летняя женщина и ее 66-летний двоюродный брат пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в многоэтажном доме в Новокузнецке. В причинах ЧП разбираются правоохранители, а мужчина и женщина доставлены в больницу.

Два человека пострадали при взрыве..Новокузнецк, 26 октябряГалина ШЕЛГАЧЕВА

В субботу, 26 октября, в отдел полиции «Новоильинский» поступил сигнал от единой дежурно-диспетчерской службы. Сообщалось, что в доме №10 по улице Мира в одной из квартир, расположенных на втором этаже, случился пожар. На месте ЧП работали не только пожарные, но и следственно-оперативная группа и врачи скорой помощи.

Взрывом разворотило лоджию. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Взрывом разворотило лоджию.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Сейчас уже известно, что 63-летней хозяйке квартиры от умершего в прошлом году супруга остался сейф. Женщина попросила своего 66-летнего двоюродного брата помочь вскрыть этот сейф. Увы, попытка оказалась неудачной: в то время, как мужчина вскрывал сейф, неожиданно раздался громкий хлопок, а потом в квартире начался пожар.

Взрыв и пожар произошли в картире многоэтажки. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Взрыв и пожар произошли в картире многоэтажки.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Соседи говорят, что хозяин квартиры, который умер, был охотником, - рассказала одна из местных жительниц. - И взорвались патроны или порох, которые он хранил дома.

К слову, и хозяйка квартиры, и ее родственник получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Взрыв в жилом доме в Новокузнецке..Два человека пострадалиГалина ШЕЛГАЧЕВА

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции «Новоильинский» УМВД России по г. Новокузнецку и сотрудники Росгвардии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Балкон этой же квартиры - но с другой стороны дома. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Балкон этой же квартиры - но с другой стороны дома.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Синоптики предупреждают кузбассовцев о штормовом ветре и снеге
Шаурму в кемеровском кафе готовили в антисанитарных условиях
В новокузнецкой многоэтажке произошел взрыв
Участница шоу «Песни» из Кузбасса сняла клип
Кузбасский футболист Александр Головин вернулся на поле после дисквалификации
Торопился домой и снес столб: из-за ДТП на мосту Новокузнецк встал в пробке
В Новокузнецке запретят стоянку на нескольких улицах
Мошенница из Башкирии ограбила пенсионера из Новокузнецка
Выдали кроссовки: в Кемерове нашли вора по следам от обуви
При строительстве школы в Новокузнецке похитили более 9 000 000 рублей
До Кемерова будет ходить экспресс-рейс
Часть проспекта Металлургов в Новокузнецке перекроют для движения автотранспорта
Новокузнечанин нашел на улице 1000 литров бензина и попал под суд