«Ночь искусств-2019» в Новокузнецке: программа мероприятия, куда сходить и что посмотреть

Искусство живет вечно. Оно волнует души людей в любое время года и в любое время суток. И многим так обидно, что вот хотелось бы поздно вечером в театр или библиотеку сходить, а они по ночам не работают. Но раз в год все театры, музеи и библиотеки открываются именно ночью - ради «Ночи искусств».

Instagram объединяет: убеждаемся в этом лично!

Если в библиотеку заглянуть ночью, там можно услышать лишь тихий-тихий шелест страниц в книгохранилище. Но в одну из ночей здесь все совершенно иначе: здесь звучит музыка и смех, показываются фильмы и обсуждают современное искусство, играют в разные игры и даже танцуют! Это - «Ночь искусств».

В этом году «Ночь искусств» объединит сразу несколько видов искусств. Словно в музее, здесь развернутся выставки декоративно-прикладного искусства, художественные и книжные выставки, виртуальные образовательные игры и многое другое. Для тех, кто любит блеснуть эрудицией или продемонстрировать силу и ловкость, организованы яркие конкурсы. А для тех, чьей душе не чуждо творчество, пройдут увлекательные мастер-классы.

В процессе красочного мероприятия можно принять участие в конкурсе «Инстаграм объединяет», главный приз которого - сертификат на приобретение товаров от «Леруа Мерлен» и сертификат на обучение езде на мотоцикле автомотоклуба Новокузнецка.

Поклонникам театрального искусства театр «Гудок» покажет спектакль «Наш Кузнецк». А те, кто важнейшим из искусств считает кинематограф, будут расшифровывать смысловой код фильма Дэвида Линча «Синий бархат».

И это еще не все! В программе «Ночи искусств» - концерт групп Оld-n-bold и «Грязный Гарри», а также мастер-класс по современной хореографии от «Ассоциации современного танца».

Центральная городская библиотека имени Гоголя

ул. Спартака, 11

3 ноября, начало в 18.00, завершение в 23.00

Вход свободный

Instagram объединяет: убеждаемся в этом лично! ФОТО: Библиотека имени Гоголя

Иконы, Ван Гог и спонтанный Достоевский

Что может объединять Винсента Ван Гога, христианское искусство и произведения Достоевского? Конечно же, «Ночь искусств». 3 ноября Новокузнецкий художественный музей закроется позже обычного: до 23.00 здесь будут работать уникальные выставки, звучать музыка и выступать артисты. Словом, искусство в чистом виде!

Межрегиональная выставка «Огонь и вода. Образы стихий в христианском искусстве» представит около 70 редких произведений русского и европейского искусства конца XVI - начала XX века.

Мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог» подарит атмосферу волшебства. Современные проекционные технологии и анимация погрузят посетителей в буквальном смысле внутрь произведений великого мастера. И все это - в сопровождении классической музыки. А неподалеку можно будет полюбоваться ювелирными изделиями, украшениями и сувенирами из благородных металлов и натуральных камней.

Поклонники интеллектуальных головоломок по достоинству оценят занимательный квест «АРТ-код» по основной экспозиции музея. А еще одним из необычных сюрпризов для гостей музея будет экспериментальный проект «Спонтанный театр по произведениям Достоевского».

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

3 ноября, начало в 18.00, завершение в 23.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей. Вход на выставку Винсента Ван Гога - 400 рублей

Иконы, Ван Гог и спонтанный Достоевский. ФОТО: Анна Захарова

Театр кукол и «Жил да был Неболит»

В театре кукол «Сказ» вечерние спектакли - особенно детские - проходят очень-очень редко. Но 3 ноября двери театра распахнутся в совсем не детское время: здесь будут показывать премьерный спектакль «Жил да был Неболит» от режиссера-постановщика, заслуженного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РК Юрия Самойлова.

Сказочный доктор Неболит отправится в удивительную Лемурию. Там, в далекой сказочной стране заболели звери. Разные болезни, недомогания и хвори превратили прекрасную Лемурию в унылое и печальное место. И только доктор Неболит - и, конечно же, зрители, которые тоже примут участие в спектакле - смогут спасти зверей от болезней и вернут радость в Лемурию.

Спектакль будет показан в рамках проекта для самых маленьких зрителей «Фантазии на тему «Сказка, ты и я». У всех посетителей акции «Ночь искусств» в Новокузнецком театре кукол «Сказ» также будет возможность увидеть выставку картин художественной студии «Палитра», посвященную достопримечательностям Новокузнецка.

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

3 ноября, начало в 16.00

Цена билетов: от 250 до 300 рублей

Театр кукол и «Жил да был Неболит». ФОТО: Екатерина Бахарева

В эфире - «Ночь искусств»!

Что вы знаете о краеведческом музее? Наверное, то, что там стоит мамонт, легендарный лось, волки, есть инсталляции шахтерской жизни и городского быта ушедших времен. А знаете ли вы, что здесь можно… поиграть?

Вот, например, во время «Ночи искусств» здесь развернется первый музейный канал - «МузТВ»! В одном из залов запустят колесо фортуны игры «Поле чудес». В другом развернется интеллект-игра «ТВ-мозаика». В третьем каждый сможет попытать удачу и выиграть миллион в «О, счастливчик!». А если вы обладаете певческим талантом и музыкальной памятью, испытайте себя в «Угадай мелодию».

Одним словом - на «МузТВ» каждый сможет проявить свои таланты, логику, смекалку и творческие способности. Для этого нужно лишь выйти в «эфир» на «Ночи искусств» в краеведческом музее. К слову, здесь будет проходить конкурс «Лучшее селфи в «Ночь искусств», а для всех желающих будут работать мастер-классы.

Новокузнецкий краеведческий музей

пр. Пионерский, 24

3 ноября, начало в 18.00, завершение в 23.00

Цену билетов уточняйте у организаторов.