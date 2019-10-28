Неслучайные совпадения кузбасского народного участкового Александра Есипа

Участковый уполномоченный – этот тот самый человек, который добрым словом примиряет рассорившихся супругов, суровым взглядом «раскалывает» преступников, отеческим жестом указывает ориентиры сложным подросткам. Таких участковых уважают, а самая большая награда для них – когда на участке нет преступлений.

Старшему участковому уполномоченному отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу, старшему лейтенанту полиции Александру Есипу в этом смысле везет: те, кто живет на его участке, не просто уважают его, но и считают человеком, который способен разрешить ссоры и принести мир в дом. Оттого-то он и стал победителем областного этапа всероссийского конкурса «Народный участковый», который организован Министерством внутренних дел России и газетой «Комсомольская Правда». Финальное голосование начнется 1 ноября на нашем сайте kp.ru и завершится 10 ноября. Награждение состоится 17 ноября.

Музыка и погоны

Родился Александр Есип в Тяжине в большой и дружной семье. Мама работала воспитателем, потом – в налоговой инспекции. У отца – множество дипломов, все может своими руками сделать – и табуретку сколотить, и дом построить. В семье царят уважение, внимание и любовь. Детей сызмальства приучали к труду, требовали, чтобы даже самая малая работа делалась на совесть. А еще – учили видеть радости в простых вещах: рыбалке, общении, вечернем чаепитии, семейных выходных, творчестве.

- У меня два старших брата, все музыканты. Один сейчас в Кемерове, преподаватель музыкальной школы. Средний брат в Екатеринбурге, в одно время был руководителем Уральского народного академического хора. Отец играет на баяне, гармони, скрипке, мама поет. Сам играю на фортепиано, даже прочили карьеру музыканта, - смеется Александр. – Но мне с детства нравилась форма, хотел помогать людям.

Вместе с другом мечтали поступить в военное училище, но жизнь расставила свои акценты. Мечты обоих сбылись, хоть и с небольшими коррективами. А вот с музыкой Александр не расстается: играет в местной группе «Джентльмены удачи» на ударных.

Ради того, чтобы в будущем у таких вот ребятишек все сложилось хорошо, и работает участковый Александр Есип. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Знак свыше

После армии, в 2008 году, Александр Есип пошел работать во вневедомственную охрану. Работал на совесть – вскоре стал старшим группы задержания. Работа тяжелая, изматывающая. Для человека творческого, нестандартно мыслящего, однообразие будней оказалось тяжелее бронежилета, и в какой-то момент Александр задумался о том, что надо что-то менять – иначе потеряет себя!

В одну из холодных осенних ночей экипаж Есипа проверял охраняемые объекты. Пустая дорога, мерзлая каша из грязи и снега под ногами. И вдруг – ребенок. Маленький, стоит неуверенно на ножках босиком, в одной распашонке, прямо в этой каше. Откуда он взялся? Ушел из дома или кто-то таким жестоким образом решил избавиться от ребенка?

Александр выскочил из машины, подхватил малыша, завернул в куртку. Пока ехала скорая, отправился на поиск родителей. Метрах в ста от места, где стоял кроха, полицейский обратил внимание на барак. Свет в одном окне, белье на веревке во дворе, пустая коляска, брошенные игрушки…

- Зашел – стоит пустая коляска, а в комнате пьяная женщина. Кое-как разбудил, спросил, где ребенок. Отвечает: «Здесь». Где это «здесь» объяснить не может, - рассказывает Александр.

Повел эту женщину к машине, а там уже и скорая подъехала, и инспектор ПДН. Малыша увезли в больницу. Потом оказалось, что ему всего 11 месяцев, а в отношении еще одного ребенка его мать уже лишена родительских прав.

- Представляете, там рядом с домом лесополоса. Ночью в Анжеро-Судженске движения практически нет. И если бы мы не поехали, утром нашли бы… - Александр замолкает, не желая говорить о том, что могло бы быть. К счастью, все случилось по-другому.

От автомата до кабинета

Тогда Александр отчетливо понял: именно для того, чтобы не допустить таких вот ЧП, он и должен работать. Ответственный, вдумчивый Есип был на хорошем счету, начальство ценило, подчиненные уважали. Но Александру уже хотелось не задерживать преступников, а сделать так, чтобы преступления не совершались.

В 2014 году Александр получил высшее юридическое образование. Как раз в то время товарищ предложил ему сменить бронежилет вневедомственной охраны на форму участкового. Прошел почти год, прежде, чем все сложилось, и 25 октября 2015 года Есип стал участковым.

- У меня были хорошие учителя, наставники, еще из той, старой гвардии. Учили тонкостям работы, подсказывали, как лучше поступить в той или иной ситуации, - с доброй улыбкой вспоминает своих учителей Александр Есип.

Третий – не лишний

Чаще всего участкового Александра Есипа зовут тогда, когда в семье наступает разлад. В большинстве случаев в этом виноват алкоголь. И каждая спасенная семья, каждый изменившийся человек особенно дороги участковому. Именно о них он рассказывает с особыми чувствами.

- Есть у меня на участке семья. Люди хорошие, но вот алкоголь сильно все портил. Выпьют, а потом муж жену колотит. Она мне звонит: помогите, спасите! То он ее душит, то бьет, а дома – маленькая дочка. Ребенка было жалко. Сначала ходил к ним чуть ли не каждый день, как на работу, - смеется Александр. – Увезу его из дома, он проспится, а на утро сидим, беседуем. Убеждал, объяснял, доказывал. И знаете – все наладилось в их семье. Алкоголь теперь у них на столе только по праздникам, работа появилась, заработок. Хозяйка не нарадуется на своего супруга. Конечно, присматриваю за ними, но уже понятно: в трезвости и без загулов им самим больше нравится жить.

Александра Есипа хорошо знают все окрестные жители. И он их знает хорошо.ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Вырвать из среды

Александр Есип уверен: участковый не может быть равнодушным человеком, а работа должна выполняться на совесть. Только в этом случае кто-то из живущих на участке переломит себя и выберет честную жизнь. Так случилось и с одним парнишкой. Назовем его Иваном.

У Ивана в семье не все гладко. Мальчишка хороший, умный, добрый. А вот окружение – не очень. Мать постоянно пьет, вот Ванька с братом и перебрался к бабушке. Та хоть и уважает алкоголь, но за внуками следит, воспитывает их. В том же доме жил поднадзорный Есипа – так участковый и познакомился с Ванькой, стал приглядывать за ним. Мальчишка учился, в свободное время подрабатывал, но хорошего мужского примера у него перед глазами не было.

- Однажды на участке пропала собака хаски. По следам пришли к дому Ваньки. Тот сразу: «Дядь Саш, только уши не дерите…» На следующий день пришел ко мне, видно, что боится разговора. Часа три с ним чай пили, говорили о легких деньгах, работе, честности, жуликах. Вроде, все понял, - вспоминает Александр Есип. – В этом году определил его в студенческий отряд охраны правопорядка. Учиться стал лучше, поменялся образ мышления: чувствуется, что у Ваньки теперь другие приоритеты. Он видит, что жить можно по-другому.

Добрые слова

- Говорят ли «спасибо»? Конечно! Иногда людям важно выговориться, понять, как им поступать в разных случаях, - улыбается Александр Есип. – Часто благодарят за то, что просто держишь на контроле тех же самых «кухонным боксерам», которые по пьянке своих домашних колотят. Они боятся такого внимания, держат себя в руках.

На своей практике Александр убедился: чаще всего в драках и преступлениях виноват алкоголь. Вот и проводит беседы о трезвости. С кем-то – мягко, с кем-то – жестко и категорично. С третьего, пятого, десятого раза дебоширы задумываются: а может, прав он, этот участковый? Ходит вон, добрым словом убеждает… И успокаиваются, находят другое окружение, другие – честные – занятия. А Александр Есип, заметив, как меняется человек, про себя радуется: не зря работает!

Надежный тыл

Как у любого человека в погонах, у Александра Есипа есть человек, который понимает его, как никто другой – супруга. Сама она – дочь полицейского, поэтому знает, что и ночью могут поднять, и в праздники на дежурство вызвать. Зато все выходные участковый проводит только с женой и сыном-первоклассником. Александр признается, что хочет быть хорошим отцом, оттого-то каждый выходной наполнен общением с семьей – на неделю вперед. Для них Александр - самый главный человек, каменная стена. А жена и сын для участкового – надежный тыл и тихая гавань.

- Отмечали мы недавно годовщину: теплый семейный вечер. И вдруг звонок: мол, поздравил жену? Давай, на работу. Супруга все поняла, помогла собраться, обняла, - улыбается Александр. – Еду и думаю: повезло мне! Любящая жена, сын, которым можно гордиться, любимая работа. Что еще для счастья надо?