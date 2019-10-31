Все по-настоящему: 500 силовиков ловили сбежавших из кузбасского СИЗО преступников

Трое преступников сбежали из кузбасского СИЗО и попытались скрыться в лесном массиве. Однако спецназ ГУФСИН не только нашел, но и задержал злоумышленников. К счастью, и побег, и поиск преступников были учениями.

От преступников, которые содержатся в СИЗО, можно ожидать всякого. Так, начальник караула, обходя территорию, обнаружил следы группового побега. Тут же по тревоге были подняты более 500 сотрудников ГУФСИН и взаимодействующих органов. Более того, в поиске и задержании преступников были задействованы кинологи с собаками, более 40 единиц автомобильной и спецтехника.

Преступники пытались пройти через заслон. ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области.

Вскоре стало известно, что трое сбежавших напали на жителя села Судженска, похитили две единицы огнестрельного оружия и скрылись в лесном массиве. Район, где могли находиться преступники, был блокирован.

Чуть позже одного из них удалось обнаружить и захватить: он пытался укрыться в выкопанном в земле схроне. А вот двое других решили отстреливаться и прорываться через заслон. Они укрылись в доме и взяли в заложники хозяина. Переговоры не дали результата, и тогда было решено начинать захват. Преступников задержали, хозяин не пострадал.

Дом с заложником внутри. ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области.

- Основная, повседневная, текущая работа сотрудников уголовно-исполнительной системы состоит в том, чтобы не было причин для возникновения чрезвычайных ситуаций. Но, тем не менее, наши сотрудники всегда должны быть готовы к любой форс-мажорной ситуации, для этого мы и проводим подобные учения, - отметил начальник ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу генерал-лейтенант внутренней службы Константин Березнев, подводя итоги учений.