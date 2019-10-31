И +16, и метель: какая погода ждет кузбассовцев в первые выходные ноября

До +16 градусов ожидается в первый день ноября. Впрочем, этот день станет последним теплым: дальше температура воздуха будет падать, на смену недолгому солнцу придут дожди, снег и метели.

В пятницу, 1 ноября, воздух прогреется до +11… +16 градусов. Местами будет чуть прохладнее - лишь до +5… +10. Днем возможен небольшой дождь, местами - гололед. К ночи похолодает до 0… +5 градусов, кое-где - до -5. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег.

В субботу, 2 ноября, максимальная температура в регионе составит +9 градусов. В большинстве же районов ожидается от -1 до +4. По югу области ожидаются дождь и снег, метели. Юго-западный и западный ветер при порывах может достигать 23 метров в секунду днем и 18 - ночью. К слову, к ночи температура воздуха опустится до -3… -8 градусов.

Воскресенье окажется еще более холодным днем. Воздух лишь местами прогреется до +3 градусов. В большинстве же районов температура воздуха будет держаться в пределах -2… -7. Днем вероятность осадков невелика, а вот ночью возможен снег. Похолодает местами до -13, но в большинстве районов температура воздуха будет держаться в пределах -3… -8 градусов.

4 ноября, в понедельник, столбики термометров так и не пересекут нулевую отметку. В этот день в Кузбассе ожидается -1… -6 градусов днем и -2… -7 ночью. Порывы юго-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду. Местами пройдет снег.