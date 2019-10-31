2019-10-31T15:24:16+03:00
Общество

И +16, и метель: какая погода ждет кузбассовцев в первые выходные ноября

1 ноября станет последним теплым днем
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
И +16, и метель: какая погода ждет кузбассовцев в первые выходные ноябряИ +16, и метель: какая погода ждет кузбассовцев в первые выходные ноябряФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

До +16 градусов ожидается в первый день ноября. Впрочем, этот день станет последним теплым: дальше температура воздуха будет падать, на смену недолгому солнцу придут дожди, снег и метели.

В пятницу, 1 ноября, воздух прогреется до +11… +16 градусов. Местами будет чуть прохладнее - лишь до +5… +10. Днем возможен небольшой дождь, местами - гололед. К ночи похолодает до 0… +5 градусов, кое-где - до -5. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег.

В субботу, 2 ноября, максимальная температура в регионе составит +9 градусов. В большинстве же районов ожидается от -1 до +4. По югу области ожидаются дождь и снег, метели. Юго-западный и западный ветер при порывах может достигать 23 метров в секунду днем и 18 - ночью. К слову, к ночи температура воздуха опустится до -3… -8 градусов.

Воскресенье окажется еще более холодным днем. Воздух лишь местами прогреется до +3 градусов. В большинстве же районов температура воздуха будет держаться в пределах -2… -7. Днем вероятность осадков невелика, а вот ночью возможен снег. Похолодает местами до -13, но в большинстве районов температура воздуха будет держаться в пределах -3… -8 градусов.

4 ноября, в понедельник, столбики термометров так и не пересекут нулевую отметку. В этот день в Кузбассе ожидается -1… -6 градусов днем и -2… -7 ночью. Порывы юго-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду. Местами пройдет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как будет проходить всероссийская перепись населения 2020
Всероссийская перепись населения 2020 (ВПН) — 12-я перепись в истории нашего государства, и 3-я в новейшей истории России. «Комсомолка» собрала все, что необходимо знать о первой цифровой переписи в истории России
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев организуют крупное мероприятие в честь дня рождения торгового центра «Европейский»
Предприниматели Год Нисанов и Зарах Илиев масштабно отпразднуют день рождения одного из самых посещаемых в мире торгового центра «Европейский»
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 1]
Новости 24
Сергей Цивилев рассказал о работе мобильных медицинских комплексов в Кузбассе
В Кемерове задержали находящегося в федеральном розыске наркоторговца
В Новокузнецке по сильному запаху нашли труп мужчины
Щедрый и богатый: кемеровчанка стала жертвой интернет-ухажера
В Кузбассе пройдет «Большой этнографический диктант»
Максим Любомудров рассказал о предложениях Россельхозбанка для экспортеров АПК и других участников ВЭД
В Кемерове на бульваре Строителей ограничат стоянку
Новокузнечан приглашают на Хэллоуин в кинотеатр «Октябрь»
В Кузбассе резко сократилось число врачей
Достаем пуховики: когда в Кузбассе закончится тепло?
Кузбассовец угнал чужую «ГАЗель» и попал на ней в аварию
Трамваи могут вернуться на проспект Курако в Новокузнецке
Врачи подарили юной кемеровчанке надежду на будущее
Волейбольный «Кузбасс» выиграл первый матч чемпионата России
Двое рыбаков пропали в Таштагольском районе
Мост провалился под грузовиком: подробности ДТП в Таштагольском районе
Поэт-сатирик Игорь Губерман выступит в Новокузнецке с концертом