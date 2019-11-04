Голосуй за «Мисс Кузбасс-2019»!

Конкурс «Мисс Кузбасс-2019» стартовал и стремительно несется к финалу. Уже 14 ноября станет известно имя той, что краше всех в Кузбассе. Именно ей, победительнице регионального конкурса, выпадет честь представлять Кузбасс на «Мисс Россия-2020».

16 претенденток на корону конкурса «Мисс Кузбасс-2019» вступили в борьбу за победу. В этом году у девушек всего две с половиной недели на то, чтобы подготовиться к финальному шоу и показать себя во всей красе в самый главный вечер ноября.

Каждый день конкурсанток наполнен тренировками и репетициями, мастер-классами и фотосессиями. Девушки не только учатся дефилировать по сцене, но и приобретают знания, которые обязательно пригодятся потом - о здоровом образе жизни, правильном питании, деловом общении и многом другом. Каждая за это время получает возможность раскрыть свои таланты - и блеснуть на сцене Дворца «Алюминщик» 14 ноября. Именно в этот вечер будет названо имя победительницы конкурса.

У читателей «Комсомольской правды» - Кемерово» также есть возможность назвать имя самой очаровательной и милой участницы конкурса. Для этого нужно проголосовать за нее на нашем сайте. Выбирайте «Мисс «Комсомольская правда» и обязательно приходите на яркое финальное шоу!