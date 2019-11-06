Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Анастасия Нарчук: «Иду по жизни танцуя»

В танцевальный кружок участницу конкурса Анастасию Нарчук в четыре года привели родители. С тех пор это увлечение стало огромной частью жизни девушки, а танцевальный класс - вторым домом. Правда, некоторый страх перед сценой у Насти по-прежнему присутствует, несмотря на многочисленные награды за победы во всероссийских и международных конкурсах. Для того чтобы побороть этот страх, нынешним летом Анастасия Нарчук отправилась на конкурс «Мисс Прокопьевск». Обаяние, грация и женственность принесли ей корону победительницы.

За плечами у Насти - победа в конкурсе "Мисс Прокопьевск 2019". ФОТО: из личного архива героини публикации.

Настя уверенно ставит перед собой все новые и новые цели, уверенно идет к ним, выкладываясь на все 100 процентов - именно так ее учили родители и преподаватели. И все же, несмотря на железную волю и постоянное стремление к победе, девушка уверена: главная сила любой женщины - в слабости. В способности уступать, сопереживать, быть нежной и беззащитной.

- Главное украшение - женственность. Это совокупность самых лучших качеств девушки: скромность, мягкость, чистота, нежность, грация, порядочность, - рассказывает Анастасия.

Анастасия Нарчук - участница конкурса "Мисс Кузбасс 2019". ФОТО: из личного архива героини публикации.

К слову, все эти качества с детства прививает Насте ее мама - настоящая хранительница домашнего очага и уюта. Родители поддерживают Анастасию во всех начинаниях. Сейчас девушка стоит на пороге больших свершений. Она готовится к выпускным экзаменам, после успешной сдачи которых планирует поступить в университет. О будущей специальности девушка пока не говорит: хочет сама для себя определиться, верен ли выбор. К слову, подумывает Настя и о карьере модели. В этом бизнесе ее путеводная звезда - Кендалл Дженнер.

- Мне просто интересно: каково это - быть настолько востребованной моделью, - смеется Настя.

Анастасия Нарчук - участница конкурса "Мисс Кузбасс 2019". ФОТО: из личного архива героини публикации.

Еще одно важное событие, которое случится в жизни Анастасии Нарчук буквально через неделю, - финальный концерт конкурса «Мисс Кузбасс-2019». Достанется ли ей главная корона конкурса, мы пока не знаем. Зато точно знаем, что Настя может стать «Мисс «Комсомольская правда». Для этого вам, наши дорогие читатели, нужно всего лишь поддержать девушку, проголосовав за нее.