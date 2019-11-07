Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2019» Арина Аксенова: «Люблю превращать обыденное в шедевры»

Арине Аксеновой всего 17 лет, и сейчас она пытается найти себя. Девушка закончила курсы косоплетоние и создания свадебных причесок, прошла обучение в модельной школе, а сейчас ходит на курсы сушиста. Это и неудивительно, ведь у Арины есть особый талант – постоянно быть в движении и не сидеть на месте, а еще - отлично готовить.

мастер по плетению кос, сушист, повар, модель... ЭТо все - об Арине. ФОТО: из личного архива героини публикации.

– Сейчас учусь на втором курсе в техникуме пищевой промышленности. Специальность – поварское и кондитерское дело. Я решила пойти туда, потому что люблю варить и творить – делать из шедевры из обыденного. Кстати, это у меня отлично получается, – рассказывает конкурсантка. – Я поддерживаю себя в тонусе и всегда найду, чем себя занять, не расслабляюсь.

Девушка предпочитает вести здоровый образ жизни. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Свою жизнь девушка хочет связать с кулинарным искусством. Арина любит готовить и постоянно балует родных и близких разной вкусной выпечкой. Однако такое увлечение никак не влияет на фигуру девушки: она постоянно занимается спортом и ведет активный образ жизни.

Также еще одной большой страстью девушки является путешествия. Она уже успела проехать половину России, а на юге страны не осталось ни одного города, где она бы не побывала.

нежная, женственная, красавица Арина. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Кроме того, Арина постоянно старается самообразовываться, стремиться к идеалу женственности и самосовершенствоваться.

– Прекрасны девушки, у которых хорошие манеры поведение, красивая походка, есть умение общаться, быть сдержанной и терпеливой с другими людьми. Это все - женственность, то самое качество, которое невозможно подделать или сыграть. Женственность можно лишь воспитать в самой себе, – дополняет конкурсантка.

Девушка обожает прогулки с лабрадором Ричем. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Самое ценное для Арины – семья , родные и близкие. Они всегда поддерживают девушку в любых начинаниях, заботятся и помогают в трудную минуту.

Достанется ли Арине главная корона конкурса, мы пока не знаем. Однако благодаря вашей поддержке она может стать «Мисс «Комсомольская правда». Для этого вам нужно всего лишь поддержать девушку, проголосовав за нее.