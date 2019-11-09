Участница «Мисс-Кузбасс 2019» Мария Яруткина: «Иду медленно, зато всегда вперед!»

Мария Яруткина не представляет свою жизнь без фигурного катания. Она с детства полюбила лед и добилась хороших результатов в фигурном катании. На льду она с пяти лет и не представляет своей жизни без него. В отличие от другой любительницы льда – Снежной королевы – сердце Марии нежное, горячее и способно на сильные чувства: она крепко любит родителей и сама мечтает завести дружную семью. И девушка обязательно добьется этого!

– Я ставлю перед собой цель, четко распределяю время для ее достижения и постепенно иду к намеченным высотам. Бывает не все, как мы планируем, но на самом верху твоя цель, и ты возьмешь ее любыми путями. Я иду медленно, но зато никогда не двигаюсь назад, – делится конкурсантка секретом, как добиться желаемого.

Участница «Мисс-Кузбасс 2019» Мария Яруткина. ФОТО: из личного архива героини публикации

В следующем году Мария планирует продолжить образование и поступить в университет. Сейчас же в ее копилке диплом тренера по фигурному катанию (Мария окончила Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва), множество медалей, дипломов и грамот. А потом, получив диплом и о высшем образовании, девушка мечтает выступать на ледовых шоу.

– С детства люблю фигурное катание. Вижу в нем красоту и считаю, что это самый прекрасный и в тоже время тяжелый вид спорта. Я очень люблю работать – работа над собой развиваться, познавать новое, набираться опыта, становиться более уверенна в себе. Мне безумно нравится все, то чем я занимаюсь, – дополняет девушка.

Участница «Мисс-Кузбасс 2019» Мария Яруткина. ФОТО: из личного архива героини публикации

Конкурс «Мисс Кузбасс 2019» стал для Марии еще одной ступенькой в познании и совершенствовании самой себя. И в этом начинании, как и в любом другом, ее поддерживают близкие.

Поддержать Марию Яруткину можете и вы, наши дорогие читатели. И не исключено, что именно она вместе с главной короной конкурса получит титул "Мисс Комсомольская правда". Проголосовать за девушку можно здесь.