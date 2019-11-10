2019-11-10T12:39:07+03:00
Общество

Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Кригер Кристина: «Вперед, к исполнению мечты!»

Знакомимся с участницами конкурса "Мисс Кузбасс 2019"
Екатерина РОМАНОВА
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Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Кригер Кристина. ФОТО: из личного архива героини публикацииУчастница конкурса «Мисс Кузбасс» Кригер Кристина. ФОТО: из личного архива героини публикации
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Удивителен город Междуреченск: небольшой, находится на слиянии двух рек, до знаменитых Поднебесных Зубьев – рукой подать! Нужно ли готовить, что здесь живут удивительные люди, и Кристина Кригер – одна из них.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Кригер Кристина. ФОТО: из личного архива героини публикации

Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Кригер Кристина. ФОТО: из личного архива героини публикации

Кристине с детства не сиделось на месте: легкая атлетика, пение, танцы и даже вольная борьба! Говорит, что спорт – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека, а творчество дает возможность видеть все краски мира. Кстати, вольной борьбой девушка занялась исключительно для того, чтобы в случае чего суметь постоять за себя. Дипломы и грамоты за участие и победы хранятся дома у родителей, а Кристина подумывает – не заняться ли ей тайским боксом?

Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Кригер Кристина. ФОТО: из личного архива героини публикации

Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Кригер Кристина. ФОТО: из личного архива героини публикации

- Моя семья – этой моя тыл, мои самые близкие люди. Папа – шахтер, мама – воспитатель. А я – самая старшая из детей, - улыбается Кристина. – Брат сейчас служит в армии, в Москве, а самым младшим – двойняшкам Кириллу и Татьяне – только-только шесть лет исполнилось. Готовимся к школе!

Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Кригер Кристина. ФОТО: из личного архива героини публикации

Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Кригер Кристина. ФОТО: из личного архива героини публикации

Сама же Кристина давно окончила школу. Увлечение алгеброй и геометрией повлияло и на выбор дальнейшего места учебы, а потоми работы. Красный диплом экономического факультета КузГТУ позволил девушке устроиться работать в банк. Работа очень нравится Кристине, но однажды ей бы хотелось воплотить в жизнь еще одну детскую мечту: стать телеведущей и посвятить этому жизнь.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Кригер Кристина. ФОТО: из личного архива героини публикации

Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Кригер Кристина. ФОТО: из личного архива героини публикации

Кристина обязательно добьется всего, о чем мечтает. Ведь она уверена: если душа требует чего-то, нужно выходить из зоны комфорта и двигаться вперед, не откладывая ничего на завтра. Сегодня же она занимается тем, что воплощает в жизнь одну мечту: готовится к яркому финалу конкурса «Мисс Кузбасс 2019».

- Конечно, очень хочу получить корону «Мисс Кузбасс», мечтаю представить наш край на «Мисс Россия», - улыбается Кристина.

Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Кригер Кристина. ФОТО: из личного архива героини публикации

Участница конкурса «Мисс Кузбасс» Кригер Кристина. ФОТО: из личного архива героини публикации

Пока же вы, наши дорогие читатели, можете поддержать Кристину Кригер и проголосовать за нее. И не исключено, что именно она вместе с главной короной конкурса получит титул "Мисс Комсомольская правда". Проголосовать за девушку можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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