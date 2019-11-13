Дорожные указатели, установленные неправильно, возмутили новокузнечан. Информация о том, как организована новая схема проезда, размещена вверх ногами, и приходится приложить немало усилий, чтобы понять, что здесь написано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/743503" frameborder="0"></iframe> Головоломки вместо знаков: в Новокузнецке установили информационные таблички вверх ногами.Галина ШЕЛГАЧЕВА

Улица Спартака, некогда тихая и не загруженная, за последнюю неделю превратилась в весьма оживленную дорогу. Автомобилисты используют ее для объезда участка проспекта Металлургов, который сейчас находится на ремонте. А для того, чтобы автомобилисты не пытались проехать по улочкам, которые как раз упираются в «зону ремонта», дорожники поставили информационные таблички. Вот только чтобы прочитать их, необходимо либо быть местным жителем, либо очень долго стоять в пробке. Ведь названия улиц написаны вверх ногами.

Разгадать, что именно написано на табличке, можно лишь стоя в пробке.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Таблички эти появились сразу же, как только перекрыли Металлургов. Ладно, я здесь часто езжу, город знаю хорошо, так что мне не составляет труда прочитать, что написано, даже вверх ногами, - делится Алексей Михайлюк. – А как быть иногородним? Или новокузнечанам, которые никогда не ездили ни по Спартака, ни по Металлургов?

Еще один автомобилист, заметив, как фотографируют табличку, решил спросить, для чего это делают. А потом пригляделся и рассмеялся:

- Хорошая забава! Тут теперь пробка – как раз успею мысленно перевернуть и прочитать! – смеется мужчина.

Информационные знаки превратились в головоломкиФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

С вопросом, как получилось, что информационные указатели превратились в головоломки, мы обратились в Управление дорожно-коммунального хозяйства и безопасности города Новокузнецка.

- Все, что касается реконструкции проспекта Металлургов, находится под контролем Управления капитального строительства, - сообщили в УДКХиБ. – Эти таблички находятся на их балансе. Мы со своей стороны известили Управление о допущенной ошибке, они должны в скором времени все исправить. Надеюсь, досадная ошибка не нанесет никому никакого вреда.

Пока же горожане, стоя в пробке, ломают голову: можно ли развернуть знак так, чтобы и буквы были написаны правильно, и табличка соответствовала действительности?