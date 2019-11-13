2019-11-13T14:05:39+03:00
Общество

Вайфай для бомжей: кемеровчанка возмущена названием открытой сети

Название точки раздачи интернета горожанка обнаружила в городском автобусе
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Вайфай для бомжей: кемеровчанка возмущена названием открытой сетиВайфай для бомжей: кемеровчанка возмущена названием открытой сетиФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Кемерове в одном из городских автобусов можно получить интернет через вайфай. Вот только пользоваться этой точкой доступа желания мало: она называется «Вайфай для бомжей».

- Я села в автобус №127, включила телефон, и он мне автоматически нашел доступные сети, - прокомментировала фотографии Татьяна Орлюк. – Моему возмущению нет предела: как можно было так назвать точку доступа?! Несколько раз перечитала, чтобы убедиться, что глаза меня не обманывают…

Горожанка несколько раз перечиала название сети. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Горожанка несколько раз перечиала название сети.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Женщина отметила, что, насколько ей известно, весь общественный транспорт подключен к вайфаю, однако ей никогда не приходилось им пользоваться. А тут сеть была обнаружена автоматически. Татьяна Орлюк недоумевает: во всем мире в общественных местах стараются делать свободные точки доступа. У нас же вроде как и открытая, но оскорбительная. Получается, что если ты пользуешься «бесплатным» интернетом, ты – бомж?

Сеть - общественная, открытая! Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Сеть - общественная, открытая!Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

- Неужели провайдеру не стыдно так оскорблять горожан? – грустно добавляет кемеровчанка.

Впрочем, Татьяна также отметила, что воспользоваться вайфаем все равно не удалось: и для бомжей, и для платежеспособного населения открытая сеть в этот день не работала.

Воспользоваться "интернетом для бомжей" не удалось. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Воспользоваться "интернетом для бомжей" не удалось.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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