2019-11-15T11:38:30+03:00
Общество

-32 градуса ожидается на выходных в Кузбассе

Синоптики рассказали о погоде в конце недели
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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-32 градуса ожидается на выходных в Кузбассе-32 градуса ожидается на выходных в КузбассеФото: Влад КОМЯКОВ
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Наступающая зима все активнее показывает свой характер. И вот уже в пятницу, 15 ноября, в регионе ожидаются морозы в -32 градуса.

Днем в пятницу, 15 ноября, в Кузбассе будет преобладать температура в -16… -21 градус. Местами будет холоднее - до 26 градусов мороза. Северо-восточный и восточный ветер принесут с собой снег. К ночи похолодает до -27… -32, и лишь местами будет несколько теплее - до -20… -25.

В субботу на территории всего Кузбасса столбики термометров будут держаться в пределах -16… -21 градуса, а восточный и западный ветер при порывах может достигать 10-15 метров в секунду днем и 15-20 - ночью. Ожидаются снег и метели. К слову, ночная температура воздуха составит -20… -25, а местами -13… -18 градусов.

В воскресенье зимняя стужа отступит, и воздух прогреется до -6… -11. При этом местами будет гораздо теплее - лишь -5… 0 градусов. Порывы западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, ожидается снег и метели. К ночи морозы вернутся: местами будет до -22 градусов, однако преобладающая температура - 12-17 градусов со знаком минус.

Первый рабочий день будет немного прохладнее: -7… -12 градусов, пройдет небольшой снег, ожидаются метели. Ночью столбики термометров опустятся до -20… -25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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