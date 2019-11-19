Участковый из Кузбасса вытащил заглохший грузовик из-под приближающегося поезда

Увидев заглохший на путях 5-тонный грузовик, участковый Николай Капсаргин не растерялся, а организовал других автомобилистов. Все вместе они смогли вытянуть машину с рельсов и не допустили страшной аварии.

Субботним утром участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Ленинску-Кузнецкому Николай Капсаргин возвращался из села Подгорного в отдел.

- И день, и ночь были холодными, под 30 градусов мороза, - вспоминает Николай. – Я свою машину все время заводил, чтобы не замерзла. Закончил работу и поехал в Ленинск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/744787" frameborder="0"></iframe> Участковый из Кузбасса выдернул заглохший грузовик из-под приближающегося поезда.ВИДЕО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

По дороге Николай заметил грузовой состав. А когда участковый подъехал к железнодорожному переезду в районе станции Егозово, он увидел стоящий на путях грузовик-пятитонник - прямо между двумя шлагбаумами. Да еще и барьеры-автоматы у него под колесами сработали…

- С другой стороны путей были машины и автобусы, с нашей – только мы вдвоем. Я – к водителю. Первая мысль – что у него топливо замерзло, - продолжает Николай Капсаргин.

И действительно: весь бледный, трясущийся то ли от страха, то ли от холода, водитель пытался завести грузовик. На вопрос, не замерзло ли топливо, лишь виновато улыбнулся и развел руками. Что делать? Попросить автолюбителей вытолкать грузовик вручную? Попытаться вытянуть его тросом? А может, совместить и то и то? Николай тут же взял ситуацию в свои руки: попросил трос, а пока крепил его к грузовику и своему служебному автомобилю «УАЗ-Патриот», водители поднимали шлагбаум.

- Если честно, я боялся, что не смогу вытянуть его оттуда, - признается Николай. – Но ведь нужно было что-то делать!

Полицейский УАЗик вытянул грузовик с железнодорожных путей. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.

Грузовик поддался с первого раза – вытянул его Николай с рельсов. Потом вышел, собрал трос, отдал владельцу. А у водителя большегруза поинтересовался, все ли в порядке, сумеет ли дальше разобраться с машиной. Тот лишь растерянно качал головой, жал благодарно руку.

- Думаю, на моем месте так бы поступил любой человек: не бросать же в беде водителя! К тому же, шел груженый грузовой состав. Насколько я знаю, звонили, сообщали, что машина на путях застряла. Но успел бы он остановиться? Не думаю, - рассуждает Николай.

Участковый попрощался с водителем, пожелал ему больше не попадать в такие ситуации - и поехал домой, в Ленинск-Кузнецкий, к семье.

- Ничего особенного не случилось, - разводит руками Николай. – Я просто выполнял свою работу, помог тому, кто в этом нуждался.