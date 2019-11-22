Невероятная история Дымки – серой кошки британской породы – началась в 2018 году. Дымчатая красавица сначала потеряла все четыре лапки, а потом стала единственной в мире кошкой с четырьмя протезами.

Хотя, если говорить точно, Дымка – второй представитель кошек с протезами всех лапок. У нее есть товарищ по несчастью – кот Рыжик, который живет в Новосибирске. Он – первый кот с четырьмя протезами. Дымка – первая кошка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/745330" frameborder="0"></iframe> Дымка-титановые лапки: как обычная кошка из Новокузнецка стала уникальной.Видео: Нина Полосухина

По снегу и морозу

Года два назад породистая британка Дымка, наверняка, была чьей-то любимицей. Теплый дом, миска с молоком да хозяйские коленки всегда были в ее распоряжении. А потом юная кошечка оказалась на улице. Говорят, хозяин продал дом, уехал, а кошка осталась. На улице – крепкие сибирские морозы. А миниатюрной Дымке и спрятаться-то негде. Куда она шла и как долго – нам не узнать. Вот только обессилевшую кошку заметили люди, проезжавшие на машине. Подобрали, привезли в клинику. Врач посмотрел и позвонил волонтеру – Нине Полосухиной, предложил попробовать выходить кошку, дать Дымке шанс на жизнь.

- У Дымки настоящий «британистый» характер: вредная, своенравная, но при этом ласковая, - улыбается Нина Полосухина. – Когда приехала ко мне, только лежала – силенок не было, в чем только душа держалась…

Пробираясь по снегу в поисках тепла, Дымка отморозила ушки, хвостик, часть носика и – самое главное – все четыре лапки. Одну лапку пришлось ампутировать, а остальные сами «отпали»… Культи обрабатывал врач в новокузнецкой ветеринарной клинике, а потом предложил обратиться в Новосибирск, к Сергею Горшкову. Сказал, что тот – настоящий волшебник, вместе с командой делает кошкам протезы.

Дымка стала учиться ходить на протезах на следующий день после операции. ФОТО: из архива Сергея Горшкова.

Двое во всем мире

К операции готовились полгода: моделировали будущие протезы, выбирали нужный материал, размер. Для Сергея Горшкова, сделавшего протезы для 25 хвостатых пациентов, Дымка была особенной: до нее на все четыре лапки ставили протезы только коту Рыжику. К слову, он попал в Новосибирск из Томска, да так и прижился в клинике, став ее талисманом. Так что Дымка и Рыжик - единственные в мире кот и кошка с четырьмя титановыми лапками.

- После томографии мы решили, что сможем помочь Дымке. Спланировали индивидуальные протезы сначала для передних, а потом для задних лапок, - вспоминает Сергей Горшков. - Изготовили их на 3D-принтере, сделали специальное напыление, чтобы в дальнейшем не было отторжения имплантов. На этот этап потребовалось около полугода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="354" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/745329" frameborder="0"></iframe> Кошка из Кузбасса – единственная в мире с четырьмя протезами лапок.Видео: Сергей Горшков, ветеринарная клиника "БЭСТ"

Встала и пошла

В мае 2019 года Дымке поставили импланты – сначала на передние лапки, а через три недели, когда стало понятно, что все прошло удачно – на задние.

По словам врача, когда Дымка пришла в себя после наркоза, первое, что она попробовала сделать – встать на лапки. В считанные дни она научилась и ходить, и умываться новыми лапками, и потягиваться – как другие кошки. Пусть сначала неловко и неумело, но потом – привыкла и стала относиться к титановым лапкам как с своим собственным. Еще бы! Больше полугода кошка могла только лежать да немного отползать в сторону, чтобы сходить в туалет. И в таком состоянии она вряд ли бы долго прожила.

Потягушки от Дымки-титановые лапки. ФОТО: из архива Сергея Горшкова.

Сломанная лапка

Сейчас за Дымкой нужен глаз да глаз: юная любопытная особа так и норовит то на диван запрыгнуть, то вниз спрыгнуть, то еще куда-нибудь забраться. Но Нина строго следит за питомицей.

- Не разрешаю ей прыгать! Ей же в клинике два раза лапку оперировали: почувствовала, что может ходить, да прыгнула, и сломала лапку, - рассказывает о проделках любимицы Нина Полосухина. – Пусть все как следует заживет – тогда и будет прыгать!

Титановыми лапками Дымка может делать все - даже умываться! ФОТО: Нина Полосухина

Характер – британский!

Дымка – гордая и довольная – отлично понимает, что находится на особом положении. Демонстративно красиво потягивается, умывается своими протезиками, играет, как и все кошки. Показывает характер, диктует условия своей подружке, еще одной питомице Нины - Масе. И все-все помнит. Когда Нина приехала забирать Дымку из новосибирской клиники, где та находилась полгода, та сразу узнала хозяйку, потерлась о ногу и цапнула за щеку: мол, почему так надолго уехала! В общем, Дымка-титановые лапки сегодня – самая обычная кошка. Если бы не одно но.

- Дымка боится снега. Видимо, запомнила холод, голод, страх… - грустно говорит Нина. – Столько раз ездили в Новосибирск, всегда все было в порядке. А в последний раз, в октябре, попали под снег. Очень беспокоилась, переживала… кое-как доехали.

Но и с этой проблемой уникальная кошка и ее хозяйка обязательно справятся. Ведь, пройдя долгий путь от обреченного инвалида до обычной кошки с необычной внешностью, Дымка покорила множество сердец, столько людей пришли ей на помощь, что теперь все может быть только хорошо!