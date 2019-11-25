2019-11-25T16:20:01+03:00
Общество

«Он будет доволен»: баннер с откровенной рекламой повесили в Кемерове

Непристойную рекламу горожане обсуждают в соцсетях
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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«Он будет доволен»: баннер с откровенной рекламой повесили в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Подслушано Кемерово"«Он будет доволен»: баннер с откровенной рекламой повесили в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Подслушано Кемерово"
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Баннер непристойного характера разместил один из салонов на улице Кемерова. Пикантная реклама вызвала неоднозначную реакцию у горожан.

«Это нормально?!»

Огромный баннер на щите сразу привлек внимание горожан. На фото - улыбающийся молодой человек положил руки на чьи-то бедра. При этом его голова находится аккурат между ногами. «Он будет доволен после нашей процедуры» - гласит подпись. При этом не уточняется, ни что это за процедура, ни где она проводится, ни для кого. Правда, справа от изображения мужчины - инста-знак и название компании, которая занимается лазерной эпиляцией. Примечательно, что кемеровская студия - лишь филиал крупной сети, работающей также в Томске и Барнауле.

«Видели данный баннер, наша ассоциация написала жалобу. УФАС будет рассматривать дело по ч. 1 ст. 5 закона «О рекламе». Совсем уже не знают границ приличия. А вы считаете, это нормально?» - такой подписью сопроводил свой пост автор фотографии, запечатлевшей баннер.

«Везет вам, такой баннер повесили!»

Комментаторы в социальных сетях тут же разделились во мнениях. Часть посчитала, что таким баннерам не место на улицах города. «Это жесть, конечно…» - возмущен Виктор, пользователь соцсети, где появилась реклама. «Это ненормально», - согласен с ним другой комментатор. «Отчаялись, уже не знают, как привлечь, что ли», - пытается найти оправдание появлению баннера пользователь Светлана.

Другая часть подписчиков группы отнеслась равнодушно к неоднозначному изображению. «А че тогда дюрексу можно, а им нет?» - вопрошает пользователь Вячеслав. «Это реклама чего?» - недоумевает подписчик Вячеслав. «Что, правда, такой у нас есть?» - удивляется комментатор Екатерина.

Но больше всего оказалось тех комментаторов, которым баннер понравился. «Прикольная и стебная реклама! Никогда не понимал людей, которым лишь бы нажаловаться...» - заявляет пользователь Алексей. «В маркетинге реклама должна вызвать не только позитивные, но и негативные эмоции, в данном случае реклама работает», - со знанием дела заявляет еще один молодой человек.

«Везет вам! Такой баннер повесили! Кстати, реально есть такой?» - подшучивает одна из подписчиц.

К слову, нашлись и те, кто воспользовался ситуацией и прорекламировал свое дело: «Ой, девчули, у меня тоже есть лазерная эпиляция, а еще шугаринг и ваксинг. Приходите, все останутся довольны! Запись в ЛС», - заявляет подписчица Александра.

С точки зрения закона

В пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области рассказали, что специалисты видели фотоснимок рекламного баннера в соцсетях и выезжали на место, чтобы убедиться, что баннер действительно существует и это - не фотошоп.

- Эта реклама действительно может быть расценена как содержащая оскорбительные образы, однако на момент осмотра места, где был баннер, его уже демонтировали, - отметили в пресс-службе ведомства.

Впрочем, в самом салоне подтвердили, что баннер действительно размещали и уже убрали. При этом какие-либо комментарии давать отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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