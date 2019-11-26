«Чем круче букет, тем ниже поцелуй»: УФАС снова нашло непристойную рекламу в Кемерове

В Кемерове эксперты обсудили законность очередных рекламных «шедевров», замеченных на городских улицах. Некоторые из них звучат весьма двусмысленно.

При Кемеровском УФАС прошло очередное заседание экспертного совета, и, по признанию участников, было оно одним из самых интересных. На обсуждение была вынесена реклама двух организаций - цветочной мастерской и службы дезинфекции. 12 человек должны были проголосовать за наличие или отсутствие нарушения закона.

В случае с цветочной мастерской внимание экспертов привлек слоган, размещенный на ее павильоне. А он, к слову, расположен прямо в центре Кемерова. Реклама гласит: «Чем круче букет, тем ниже поцелуи». Здесь мнение совета разделилось: шесть участников признали рекламу законной, а еще для шести слоган в сочетании с образом девушки на плакате с ярко-красным акцентом на губах показался непристойным.

В случае со второй рекламой решение было более однозначным. Здесь служба дезинсекции разместила на служебном автомобиле большие слова «Заказное убийство», которые ниже сопровождались более мелкой строкой «клопов, тараканов и других насекомых». 10 человек из экспертного совета не усмотрели в рекламе ничего непристойного или оскорбительного.

- Итоги голосования участников совета могут стать основанием для принятия решения по делу Кемеровским УФАС России, - отметили в ведомстве. - Протокол заседания будет размещен позже.