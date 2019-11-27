Добродушная, «улыбчивая» и активная собачка-подросток осталась без имени и без хозяев. Нет, она не потерялась - ее бросили. Цинично привязали на морозе к крыльцу - и оставили одну. Камеры наблюдения зафиксировали момент предательства собаки хозяевами.

Была домашняя - стала ничья

На улице минус 15 градусов: хотя и не трескучий мороз, но довольно холодно. Однако это не остановило женщину, решившую избавиться от собаки, бросив ее на улице. К счастью для собаки - не в лесу, а в городе, где у животного был хоть какой-то шанс выжить.

Замерзала на цепи: новокузнечанка бросила собаку на морозе. ФОТО: Дарья Пушкарева.

То, как домашний пес в одну минуту стал бездомным, зафиксировали камеры наблюдения. Они засняли, как во двор заходит девушка в темной куртке с капюшоном. Рядом с ней, привязанная на цепь, послушно семенит собака - с любопытством оглядываясь вокруг и норовя поиграть. Но - нельзя: хозяйка велит идти дальше. Вот и бежит небольшой песик рядом.

А потом происходит то, что вызвало недоумение и возмущение у кузбассовцев. Девушка привязывает поводок к перилам небольшого крылечка, что-то кладет рядом и уходит, ни разу не обернувшись. Собака словно понимает, что это - последний раз, когда она видит хозяйку. Начинает метаться, пытается бежать следом, но не может освободиться от ошейника. По снимкам, которые были сделаны намного позже, понятно: если бы собаки умели плакать, она ревела бы не переставая. А так - виноватое выражение на мордочке, обеспокоенный и недоуменный взгляд. И - поза: зажатая, отрешенная, обреченная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="182" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/746340" frameborder="0"></iframe> Замерзала на цепи: новокузнечанка бросила собаку на морозе.Видео: vk.com, "Новокузнецк Онлайн"

Добродушная девочка

- Это случилось рядом с ветеринарной клиникой на Кузнецова, 14, - рассказала волонтер Дарья Пушкарева. - Собаку привязали прямо на крылечке клиники, та женщина рядом положила корм. На что она рассчитывала - не знаю… Врачи не сразу заметили ее. Когда обратили внимание, вышли, завели в тепло, отогрели - собака успела замерзнуть. Потом позвонили мне, предложили взять на передержку.

Дарья забрала псину домой. Отогревшаяся в клинике собака вела себя настороженно, но послушно пошла за девушкой. А потом и вовсе оттаяла: оказалось, что у брошенного животного добродушный характер, она с удовольствием «улыбается» и идет на контакт.

Отогревшись, собака начала "улыбаться". ФОТО: Дарья Пушкарева.

- Ей где-то полтора-два года, характер уже сформировался. Очень контактная, неагрессивная, может стать отличным другом и компаньоном. Нужен хозяин, который будет ею заниматься, - уверена Дарья.

Новокузнечане, увидевшие фото и видео в сети, не остались равнодушными. Людей, готовых взять на передержку собачку, брошенную на морозе, достаточно. Но ей нужен постоянный дом и любящие хозяева.

Страшное видео

Кадры видео и фотографии брошенной собаки вызвали бурную реакцию. Большинство горожан высказывается категорично: хозяйкой, бросившей собаку на морозе, должна заниматься полиция. Многие, увидев снимки и не зная продолжения истории, просили хотя бы отвязать животное, дать шанс на спасение, чтобы оно не погибло на привязи.

«Посмотрите на реакцию собаки, когда ее бросают, животные все понимают!» - замечает пользователь сети Ольга Прокудина.

«Хотя бы в приют отдали... Зачем на улицу-то... Бедный песель…» - сокрушается другой комментатор.

«Как?! Ведь пес жил в доме, как можно так? Лучше бы себя привязала и корма на полчаса запасла…» - не стесняясь в выражениях, пишет пользователь Яна.

Многие комментаторы заявили: хорошо, что хоть возле людей оставила собаку, а не вывезла в лес. Тем не менее не нашлось ни одного горожанина, который бы одобрил поступок женщины, привязавшей собаку на морозе.

Замерзала на цепи: новокузнечанка бросила собаку на морозе. ФОТО: Дарья Пушкарева.

Надежда на лучшее

Сейчас собачке, брошенной хозяйкой на морозе, нужен новый дом. Тому, кто даст крышу над головой, собака станет верным другом и компаньоном. Ведь животные очень тонко чувствуют хороших людей и отвечают на добро и любовь взаимностью.

Узнать о судьбе собаки или стать ее хозяином можно по телефону: 8-951-184-55-58.