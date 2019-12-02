Кузбассовцы в соцсетях делятся фотографиями смога
В понедельник, 2 декабря, в трех кузбасских городах объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Кемеровчане и новокузнечане в буквальном смысле слова увидели и понюхали это «черное небо».
Как в фильме ужасов: Кемерово накрыл смог.ВИДЕО: Лора Маруцак.
Фотографиями, больше напоминающими фильмы ужасов, а не реальный город, кузбассовцы делятся друг с другом.
Уже в нескольких метрах ничего не видно.Фото: Мария КОЛОСОВА
«Вот такой у нас Сайлент Хилл. Того и гляди, зомби выскочат», - подписала свои снимки Мария Колосова.
Густой смог на улицах Кемерова.Фото: Ирина АВТУШКО
«Воздух невыносимо воняет! И совершенно ничего не видно…» - замечает Ирина Автушко.
Вот такой смог... ФОТО: Александр Кудрявцев.
«Неприятное зрелище», - комментирует снимок кемеровчанин Александр Кудрявцев.
В Новокузнецке - тоже жутковато. ФОТО: Вова Гридасов.
«Жутко выглядит, конечно, Новокузнецк, центр, дышим полной грудью, друзья. И если что, то это вовсе не туман, - делится снимками Вова Гридасов, @charles_lodbrok. - Я хочу дышать чистым воздухом и смотреть на звездное небо, видеть закаты и рассветы без смога на горизонте, я люблю свой город, хочу чтобы он стал лучше во всех смыслах».
Все как в тумане. ФОТО: Татьяна Кодацкая.
Кемеровчане отмечают, что густой смог буквально за несколько минут опустился на город, погрузив его во мглу.
Густой туман или смог - над всем городом. ФОТО: Анна Позолотина.
Поделился снимками и Илья Середюк. Градоначальник отметил, что при введении первого режима НМУ горожанам не стоит долго находиться на улице, лучше всего отказаться от проветривания, а физкультурные занятия с открытого воздуха перенести в помещение.
Глава города попросил кемеровчан не выходить из дома без необходимости. ФОТО: Илья Середюк.
- Переговорил с руководителями предприятий о соблюдении режима НМУ. Химпром, Кокс, Токем прислали подтверждения перехода в режим НМУ, заметил Илья Середюк.
Город словно исчез в тумане с неприятным запахом.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
К слову, в 2018 году режим неблагоприятных метеоусловий I степени в Кемерове был объявлен 37 раз, II степени – 12 раз, в Новокузнецке и Прокопьевске – 18 предупреждений I степени и пять – II степени.
как в Сайлент Хилле. ФОТО: Instagram, kem.online
ИСТОЧНИК KP.RU